Співзасновник monobank розкритикував підвищення ставки на «надприбутки» банків

Співзасновник monobank Олег Гороховський розкритикував ініціативу голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева про підвищення ставки оподаткування «надприбутків» банків.
У дописі на своєму Гороховський зробив «короткий екскурс, як працює банківська система, у вільний від пильної уваги Гетьманцева час».
«Для того, щоб кредитувати економіку, банки повинні мати власний капітал, який в умовах війни формується виключно з нерозподіленого прибутку після податків.
Більше прибутку —> більше капітал —> більше можливостей кредитувати економіку —> більше прибутку у компаній за рахунок залучення ресурсів або кредитування банками споживання —> більше податків від бізнесу", — написав банкір-бізнесмен.
За словами Гороховського, високі податки на банки призводять до вимивання банківського капіталу та уповільнення економіки.
«З урахуванням частки держбанків в Україні, які й так весь прибуток віддають державі у вигляді дивідендів, ця ініціатива найболючіше вдарить у приватний банківський сектор», — каже співвласник monobank.
Як каже Гороховський, приватний банківський сектор в Україні не має надприбутків, і основні доходи отримує від кредитування реального сектора економіки.
«Банки ніхто не любить, за них нема кому сказати доброго слова. Ну і чорт із ними», — підсумував бізнесмен.
Нагадаємо, що голова фінансовиого комітету ВР Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який підвищить ставку податку на прибуток підприємств для банків до 50% у 2026-му році, щоб отримати до держбюджету додаткові 30 млрд грн на потреби держави під час війни.
Зазначимо, наразі банки сплачують податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.
