Співзасновник monobank розкритикував підвищення ставки на «надприбутки» банків

Співзасновник monobank Олег Гороховський розкритикував ініціативу голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева про підвищення ставки оподаткування «надприбутків» банків.

дописі на своєму Гороховський зробив «короткий екскурс, як працює банківська система, у вільний від пильної уваги Гетьманцева час».

«Для того, щоб кредитувати економіку, банки повинні мати власний капітал, який в умовах війни формується виключно з нерозподіленого прибутку після податків.

Більше прибутку —> більше капітал —> більше можливостей кредитувати економіку —> більше прибутку у компаній за рахунок залучення ресурсів або кредитування банками споживання —> більше податків від бізнесу", — написав банкір-бізнесмен.

За словами Гороховського, високі податки на банки призводять до вимивання банківського капіталу та уповільнення економіки.

«З урахуванням частки держбанків в Україні, які й так весь прибуток віддають державі у вигляді дивідендів, ця ініціатива найболючіше вдарить у приватний банківський сектор», — каже співвласник monobank.

Як каже Гороховський, приватний банківський сектор в Україні не має надприбутків, і основні доходи отримує від кредитування реального сектора економіки.

«Банки ніхто не любить, за них нема кому сказати доброго слова. Ну і чорт із ними», — підсумував бізнесмен.

підвищить ставку податку на прибуток підприємств для банків до 50% у 2026-му році, щоб отримати до держбюджету додаткові 30 млрд грн на потреби держави під час війни. Нагадаємо, що голова фінансовиого комітету ВР Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, якийщоб отримати до держбюджету додаткові 30 млрд грн на потреби держави під час війни.

Зазначимо, наразі банки сплачують податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.

