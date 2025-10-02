0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Співзасновник monobank розкритикував підвищення ставки на «надприбутки» банків

72
Співзасновник monobank розкритикував підвищення ставки на «надприбутки» банків
Співзасновник monobank розкритикував підвищення ставки на «надприбутки» банків, novynarnia.com
Співзасновник monobank Олег Гороховський розкритикував ініціативу голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева про підвищення ставки оподаткування «надприбутків» банків.
У дописі на своєму Гороховський зробив «короткий екскурс, як працює банківська система, у вільний від пильної уваги Гетьманцева час».
«Для того, щоб кредитувати економіку, банки повинні мати власний капітал, який в умовах війни формується виключно з нерозподіленого прибутку після податків.
Більше прибутку —> більше капітал —> більше можливостей кредитувати економіку —> більше прибутку у компаній за рахунок залучення ресурсів або кредитування банками споживання —> більше податків від бізнесу", — написав банкір-бізнесмен.
За словами Гороховського, високі податки на банки призводять до вимивання банківського капіталу та уповільнення економіки.
Читайте також
«З урахуванням частки держбанків в Україні, які й так весь прибуток віддають державі у вигляді дивідендів, ця ініціатива найболючіше вдарить у приватний банківський сектор», — каже співвласник monobank.
Як каже Гороховський, приватний банківський сектор в Україні не має надприбутків, і основні доходи отримує від кредитування реального сектора економіки.
«Банки ніхто не любить, за них нема кому сказати доброго слова. Ну і чорт із ними», — підсумував бізнесмен.
Нагадаємо, що голова фінансовиого комітету ВР Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який підвищить ставку податку на прибуток підприємств для банків до 50% у 2026-му році, щоб отримати до держбюджету додаткові 30 млрд грн на потреби держави під час війни.
Зазначимо, наразі банки сплачують податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems