Meest оновив тарифи на доставку посилок

Особисті фінанси
70
Meest оновив тарифи на доставку посилок
Meest оновив тарифи на доставку посилок
З 1 жовтня Meest Пошта запроваджує оновлений базовий прайс та нову вагову категорію.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Нова вагова категорія для відправлень — до 20 кг — стане альтернативою між вже наявними тарифами:
  • документи,
  • до 2 кг,
  • до 10 кг,
  • до 30 кг.
Вартість доставки посилки до 20 кг:
  • 135 грн — при оформленні через сайт або додаток Meest Пошта;
  • 140 грн — при оформленні у відділенні.
Оновлені прайси

Для приватних клієнтів

  • У тариф доставки вже включено: комісія від оголошеної вартості до 200 грн, безкоштовне повернення відправлень до 30 кг при відмові отримувача.
  • Діє єдиний тариф по Україні.
Meest оновив тарифи на доставку посилок
Детальніше про нові ціни можна почитати тут.

Для бізнес-клієнтів

Meest оновив тарифи на доставку посилок
Щоб стати бізнес-клієнтом, треба:
  • пройти реєстрацію;
  • укласти договір про співпрацю на ресурсі компанії.
Детальніше про нові ціни для бізнесу можна почитати тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
