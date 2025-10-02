Meest оновив тарифи на доставку посилок Сьогодні 15:25 — Особисті фінанси

З 1 жовтня Meest Пошта запроваджує оновлений базовий прайс та нову вагову категорію.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нова вагова категорія для відправлень — до 20 кг — стане альтернативою між вже наявними тарифами:

документи,

до 2 кг,

до 10 кг,

до 30 кг.

Вартість доставки посилки до 20 кг:

135 грн — при оформленні через сайт або додаток Meest Пошта;

140 грн — при оформленні у відділенні.

Оновлені прайси

Для приватних клієнтів

У тариф доставки вже включено: комісія від оголошеної вартості до 200 грн, безкоштовне повернення відправлень до 30 кг при відмові отримувача.

Діє єдиний тариф по Україні.

Детальніше про нові ціни можна почитати тут

Для бізнес-клієнтів

Щоб стати бізнес-клієнтом, треба:

пройти реєстрацію;

укласти договір про співпрацю на ресурсі компанії.

Детальніше про нові ціни для бізнесу можна почитати тут

