Meest оновив тарифи на доставку посилок
З 1 жовтня Meest Пошта запроваджує оновлений базовий прайс та нову вагову категорію.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Нова вагова категорія для відправлень — до 20 кг — стане альтернативою між вже наявними тарифами:
- документи,
- до 2 кг,
- до 10 кг,
- до 30 кг.
Вартість доставки посилки до 20 кг:
- 135 грн — при оформленні через сайт або додаток Meest Пошта;
- 140 грн — при оформленні у відділенні.
Читайте також
Оновлені прайси
Для приватних клієнтів
- У тариф доставки вже включено: комісія від оголошеної вартості до 200 грн, безкоштовне повернення відправлень до 30 кг при відмові отримувача.
- Діє єдиний тариф по Україні.
Детальніше про нові ціни можна почитати тут.
Для бізнес-клієнтів
Щоб стати бізнес-клієнтом, треба:
- пройти реєстрацію;
- укласти договір про співпрацю на ресурсі компанії.
Детальніше про нові ціни для бізнесу можна почитати тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Meest оновив тарифи на доставку посилок
Як обрати депозит: 6 простих правил
Посвідчення УБД тепер можна оформити через ЦНАП
Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн
Скільки українці можуть легально працювати в польському сільському господарстві
Невідповідність даних в реєстрі Оберіг та паперового документа: що робити