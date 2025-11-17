Звільнення зі служби по догляду за батьками (всі деталі)
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Яи можна звільнитися з ЗСУ по догляду за батьками з інвалідністю, коли вже мобілізували?
Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко РБК-Україна.
Експерт пояснила, що догляд за батьками підпадає під категорію обставин, які дозволяють як отримати саму відстрочку від служби, так і звільнення вже діючого військовослужбовця.
Умови
Це можливо за умови, що батьки мають не 3, а 1 або 2 групу інвалідності.
Військовослужбовець має право на звільнення, якщо є потреба доглядати за батьками (власними або дружини/чоловіка), які мають інвалідність I чи II групи, і якщо за цих умов немає інших родичів I-II ступеня споріднення, здатних забезпечити цей догляд.
«Бувають випадки, коли чоловік мав потенційне право на відстрочку через саме такі обставини, але з якихось причин цю відстрочку не оформлював. Тоді його мобілізують, вже після того на етапі вже служби виявляють таку підставу для звільнення зі служби. І тоді чоловік робить собі вже не відстрочку, а йде по процедурі звільнення зі Збройних Сил», — сказала адвокат.
Нагадаємо, відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам:
- за сімейними обставинами;
- за станом здоров’я;
- для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен:
- зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 «Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації»;
- особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;
- подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;
- отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.
Поділитися новиною
Також за темою
Звільнення зі служби по догляду за батьками (всі деталі)
Британія планує зробити статус біженця тимчасовим і збільшити шлях до постійного проживання до 20 років
Іноземні добровольці отримають більше можливостей для служби в ЗСУ
Що дарують українці: зміна споживацької поведінки, середній чек (дослідження)
Президент Польщі заявив, що востаннє підписав закон про допомогу біженцям з України
Як отримати довідку про взяття на облік ВПО без «прописки»