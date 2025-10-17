Samsung заощаджуватимуть заряд шляхом оптимізації мережної активності 17.10.2025, 01:14 — Фондовий ринок

Network Battery Saver буде використовувати систему Personal Data Intelligence, яка аналізує поведінку користувача за допомогою штучного інтелекту.

Функція автоматично активується в періоди бездіяльності, наприклад, коли власник смартфона спить, знижуючи навантаження на мережні модулі для продовження часу роботи пристрою.

У вихідному коді прошивки One UI 8.5 було знайдено три ключові рядки, що розкривають принцип роботи функції:

Заощаджуйте заряд батареї, обмежуючи мережну продуктивність, коли пристрій не використовується, наприклад, під час сну.

Network Battery Saver застосовує Personal Data Intelligence для визначення відповідних моментів активації, наприклад, коли ви вдома або не користуєтесь телефоном. У налаштуваннях можна керувати програмами, які використовують Personal Data Intelligence.

Щоб активувати Network Battery Saver, увімкніть Personal Data Intelligence у налаштуваннях.

Очікується, що One UI 8.5 буде побудована на базі Android 16 QPR2 і запропонує ряд інструментів ШІ, включаючи звіти про повідомлення.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.