Samsung заощаджуватимуть заряд шляхом оптимізації мережної активності

Network Battery Saver буде використовувати систему Personal Data Intelligence, яка аналізує поведінку користувача за допомогою штучного інтелекту.
Функція автоматично активується в періоди бездіяльності, наприклад, коли власник смартфона спить, знижуючи навантаження на мережні модулі для продовження часу роботи пристрою.
У вихідному коді прошивки One UI 8.5 було знайдено три ключові рядки, що розкривають принцип роботи функції:
  • Заощаджуйте заряд батареї, обмежуючи мережну продуктивність, коли пристрій не використовується, наприклад, під час сну.
  • Network Battery Saver застосовує Personal Data Intelligence для визначення відповідних моментів активації, наприклад, коли ви вдома або не користуєтесь телефоном. У налаштуваннях можна керувати програмами, які використовують Personal Data Intelligence.
  • Щоб активувати Network Battery Saver, увімкніть Personal Data Intelligence у налаштуваннях.
Очікується, що One UI 8.5 буде побудована на базі Android 16 QPR2 і запропонує ряд інструментів ШІ, включаючи звіти про повідомлення.
За матеріалами:
iLenta
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
