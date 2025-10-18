0 800 307 555
Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен пасажир

Фондовий ринок
33
Канадський лоукостер WestJet оголосив, що почне стягувати з пасажирів додаткову плату за можливість відкидати крісла. Це рішення знаменує собою значну зміну в політиці авіакомпанії, оскільки це було стандартною функцією для мандрівників. Так, WestJet запроваджує нову схему розташування сидінь.
Про це повідомляє New York Post.

Як і чому WestJet братиме плату за відкинуті сидіння

Авіакомпанія WestJet оголосила про запровадження нової схеми розміщення пасажирських крісел у своїх літаках, яка передбачає 3 окремі класи комфорту для пасажирів:
  1. 12 місць з «преміумкріслами» з регульованою спинкою і підголівником,
  2. 36 місць зі збільшеною зоною для ніг,
  3. стандартний економ.
У заяві WestJet повідомив, що лише найпреміальніші крісла на їхніх рейсах матимуть можливість відкидатися назад.
Саманта Тейлор, прессекретарка авіакомпанії, підкреслила, що це рішення має на меті зробити послуги авіакомпанії більш доступними для мандрівників з обмеженим бюджетом.

Вже є критика

Нещодавні зміни викликали значну реакцію в соціальних мережах, багато користувачів висловили своє невдоволення. Крім того, кілька галузевих експертів висловили свою незгоду з цим рішенням.
«Фантазія авіакомпаній не перестає мене дивувати: вони якимось чином створюють у людей враження, що вони отримують більше, переплачуючи», — заявив Джон Градек з університету Макгілла.
Він додав, що зараз ситуація виглядає так: платите більше, щоб отримати те, що вже є.
За матеріалами:
Телеканал 24
