Укрзалізниця запускає новий поїзд на захід (розклад)

Укрзалізниця запускає новий поїзд на захід (розклад)
Укрзалізниця запускає новий поїзд на захід (розклад)
Зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону, Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення № 26/25 Одеса — Рахів.
Про це повідомила компанія.
Початок курсування: з Одеси — з 3 лютогоз Рахова — з 4 лютого.
Поїзд курсуватиме щоденно.

Розклад руху

Відправлення з Одеси — 18:38, прибуття в Рахів — 13:20
Відправлення з Рахова — 14:21, прибуття в Одесу — 08:38
Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.
Що є в потязі

У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартнівагони з жіночими та дитячими купе.

Квитки

Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
Поїзд № 26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».
Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд № 255/256 Київ — Рахів.
На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця розширила пілотний проєкт «Інтернет у поїздах» на поїзди далекого сполучення.

Довідка Finance.ua:

  • З 14 грудня Укрзалізниця ввела новий графік поїздів, зокрема для регіональних, приміських та міських рейсів. Серед нововведень — розширення мережі подорожей за допомогою регіональних рейсів.
  • Собівартість середньої поїздки у приміському сполученні для Укрзалізниці становить понад 300 грн, тоді як пасажири сплачують у середньому 15 грн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
