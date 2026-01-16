Повернення квитків на потяг — яку суму компенсує Укрзалізниця
Пасажирам потягів варто знати: Укрзалізниця повертає частину вартості квитків. При цьому важливо розуміти правила і терміни таких повернень.
Розповідаємо, як повернути квитки на внутрішні напрямки.
Повернення квитків УЗ
У компанії пояснили, що пасажир при купівлі квитка сплачує:
- плацкарту — частину проїзного документа (квитка), частину вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні;
- ПДВ;
- комісійний збір;
- збір за постіль;
- ставку.
Сума повернення залежить від того, скільки часу залишається до відправлення потягу:
- якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда — йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти;
- зданий від 24 до 6 годин до відправлення рейсу квиток: пасажиру повернеться повна вартість квитка і 50% вартості плацкарти;
- за менше ніж 6 годин до відправлення потяга пасажиру повертається лише вартість квитка без плацкарти, ПДВ, комісійного збору, збору за постіль та ставки.
Проте в компанії зауважували, що у разі повернення проїзних документів з вини перевізника, пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час придбання проїзного документа, у тому числі за послуги, пов’язані з резервуванням місць.
Сплачені за квиток кошти повернуться протягом 30 робочих днів на ту картку, якою ви оплатили квиток.
Раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» оновила всі графіки руху поїздів, за якими перевезення здійснюватимуться вже з 22 січня.
