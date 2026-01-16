Повернення квитків на потяг — яку суму компенсує Укрзалізниця Сьогодні 20:12 — Особисті фінанси

Повернення квитків на потяг — яку суму компенсує Укрзалізниця

Пасажирам потягів варто знати: Укрзалізниця повертає частину вартості квитків. При цьому важливо розуміти правила і терміни таких повернень.

Розповідаємо, як повернути квитки на внутрішні напрямки.

Повернення квитків УЗ

У компанії пояснили, що пасажир при купівлі квитка сплачує:

плацкарту — частину проїзного документа (квитка), частину вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні;

ПДВ;

комісійний збір;

збір за постіль;

ставку.

Сума повернення залежить від того, скільки часу залишається до відправлення потягу:

якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда — йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти ;

; зданий від 24 до 6 годин до відправлення рейсу квиток: пасажиру повернеться повна вартість квитка і 50% вартості плацкарти ;

; за менше ніж 6 годин до відправлення потяга пасажиру повертається лише вартість квитка без плацкарти, ПДВ, комісійного збору, збору за постіль та ставки.

Проте в компанії зауважували, що у разі повернення проїзних документів з вини перевізника, пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час придбання проїзного документа, у тому числі за послуги, пов’язані з резервуванням місць.

Сплачені за квиток кошти повернуться протягом 30 робочих днів на ту картку, якою ви оплатили квиток.

