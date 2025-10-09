Wizz Air запускає шість нових маршрутів (інфографіка) Сьогодні 18:09 — Фондовий ринок

Wizz Air, одна з провідних польських авіакомпаній, оголошує про розширення аеропорту Вроцлав.

Про це пише компанія.

Окрім вже оголошених авіакомпанією майбутніх розширень мережі Гран-Канарії, Катанії та Охрида, Wizz Air базуватиме в місті третій сучасний літак Airbus A321neo, починаючи з червня 2026 року.

Це відкриє нові можливості для мандрівників завдяки трьом новим маршрутам — до Рейк’явіка, Дортмунда та Варни — та більшій кількості рейсів на популярних існуючих маршрутах до Барселони, Барі, Тирани та Малаги.

На прес-конференції у Вроцлаві головний виконавчий директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив: «Сьогоднішній день знаменує собою ще одну віху для Вроцлава та Польщі. Додаючи третій літак, запускаючи три нові маршрути та збільшуючи частоту рейсів на існуючих популярних рейсах, ми продовжуємо наші амбітні плани зростання в країні, пропонуючи ще більше вибору, низькі тарифи та гнучкість для наших пасажирів. Це розширення є свідченням нашого зобов’язання: забезпечувати прості, доступні та приємні подорожі, одночасно стимулюючи регіональне зростання та створюючи більше робочих місць як безпосередньо в авіакомпанії, так і в суміжних галузях. Ми з нетерпінням чекаємо на ще більше мандрівників на борту та зміцнюючи сполучення та сталий розвиток Польщі».

