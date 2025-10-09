Нафтогаз отримав 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

УНН. Група Нафтогаз отримала 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу, потреба в чому спричинена масованими ворожими атаками на газову інфраструктуру, повідомили у компанії у четвер, пише

«Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 3 млрд грн від Ощадбанку. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю імпортного природного газу», — повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Він наголосив: «Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури».

«Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів», — зазначив Корецький.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.