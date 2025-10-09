0 800 307 555
Нафтогаз отримав 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу

Група Нафтогаз отримала 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу, потреба в чому спричинена масованими ворожими атаками на газову інфраструктуру, повідомили у компанії у четвер, пише УНН.
«Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 3 млрд грн від Ощадбанку. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю імпортного природного газу», — повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Він наголосив: «Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури».
«Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів», — зазначив Корецький.
