Ryanair скасовує ще 1,2 млн місць на рейсах до Іспанії
Ryanair, авіакомпанія № 1 в Іспанії, в середу, 8 жовтня оголосила про скорочення свого літнього розкладу 2026 року до регіонального аеропорту Іспанії на 1,2 млн місць (-10%).
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Ryanair також припинить усі рейси до/з аеропорту Астурія, оскільки монополія Aena продовжує підвищувати свої неконкурентні аеропортові збори в іспанських (переважно порожніх) регіональних аеропортах.
Причини скорочень
«Ці скорочення є наслідком скорочення Ryanair на 1 млн місць до регіонального аеропорту Іспанії взимку 2025 року та є прямим наслідком нездатності уряду Іспанії зупинити підвищення монопольних зборів Aena, особливо в недостатньо використовуваних регіональних аеропортах, а також нездатності скасувати незаконні штрафи міністра Бустіндуя за багаж, незважаючи на обіцянки зробити це» — так пояснюють в компанії.
Уряд Іспанії є мажоритарним акціонером монополії аеропорту Aena та призначив колишнього політика (Маурісі Лусену) керувати нею. Незважаючи на цей контроль, монополія Aena продовжує підвищувати збори в регіональних аеропортах Іспанії, роблячи їх неконкурентоспроможними та шкодячи зростанню.
Монопольний підхід Aena до ціноутворення полягає в тому, що невеликі, недостатньо задіяні регіональні аеропорти повинні стягувати аналогічні тарифи, як і завантажені основні аеропорти, такі як Мадрид, Барселона, Пальма та Малага.
В результаті Ryanair переводить кількість місць у ці більші іспанські аеропорти (де попит на пасажирів та ціни на авіаквитки вищі). Зіткнувшись із високими зборами в регіональних аеропортах, Ryanair перейшла до дешевших аеропортів в інших місцях Марокко, Італії, Хорватії, Албанії та Швеції, де уряди скасовують екологічні податки та знижують аеропортові збори.
Генеральний директор Ryanair Group Майкл О’Лірі заявив:
«AENA та її основний акціонер, уряд Іспанії, продовжують шкодити зростанню регіональних перевезень, туризму та робочим місцям в Іспанії через високі аеропортові збори та необґрунтоване підвищення цін. AENA повинна була б знизити аеропортові збори в недостатньо використовуваних регіональних аеропортах, але замість цього вони планують збільшити їх на 7%, що є найбільшим підвищенням зборів за понад десять років»
заявив Генеральний директор Ryanair Group Майкл О’Лірі.
Тому Ryanair у півріччі 2026 року переводить ще 1,2 мільйона місць з регіональних аеропортів Іспанії до деяких більших аеропортів Іспанії, але головним чином до дешевших конкуруючих аеропортів в Італії, Марокко, Хорватії, Швеції та Угорщині".
Раніше писали, що Ірландський лоукостер Ryanair продовжує переглядати свої польотні плани на тлі суперечок із владою окремих країн Європи через податкові та аеропортові збори.
