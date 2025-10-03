0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Глава Ryanair розкритикував ЄС за неспроможність захистити авіапростір і закликав збивати дрони

Світ
39
Глава Ryanair розкритикував ЄС за неспроможність захистити авіапростір і закликав збивати дрони
Глава Ryanair розкритикував ЄС за неспроможність захистити авіапростір і закликав збивати дрони
Генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував європейських лідерів за нездатність захистити авіапростір ЄС та закликав збивати дрони, які порушують роботу аеропортів.
Про це Майкл О’Лірі заявив в інтерв’ю Politico.
Він обурився нещодавніми випадками, коли дрони порушували європейський простір та блокували роботу аеропортів, але їх не збивали.
О’Лірі також здивований бездіяльністю, коли російський військовий літак пролітав над повітряним простором НАТО.
«Три тижні тому наша діяльність була порушена, коли дрони пролетіли над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години. Минулого тижня на дві години були закриті данські аеропорти. Це заважає роботі, і ми закликаємо до дій», — підкреслив гендиректор Ryanair.
Читайте також
Водночас він не вважає «стіну дронів», ініціативу яку обговорюють у країнах ЄС, вдалим рішенням.
«Я не думаю, що „стіна дронів“ має якийсь ефект. Ви вважаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?», — заявив О’Лірі.
Він зазначив, що не вірить «у європейських лідерів, які сидять, п’ють чай і їдять печиво».
«Якщо ви навіть не можете захистити польоти над Францією, то які шанси у нас, що вони захистять нас від росії?», — зауважив О’Лірі, маючи на увазі скасування маршрутів над Францією під час страйків авіадиспетчерів на початку липня.
Читайте також
Нагадаємо, ввечері 22 вересня у Копенгагені, столиці Данії, призупинили роботу аеропорту через рух БпЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
Щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Поліція розпочала розслідування щодо ідентифікації дронів та наразі не надала подробиць інциденту.
А вже через декілька днів повітряний простір над аеропортом Ольборга у Данії, який використовується для комерційних і військових польотів, був закритий через несанкціоновані польоти дронів.
Також 10 вересня під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Тоді були закриті чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems