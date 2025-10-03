Глава Ryanair розкритикував ЄС за неспроможність захистити авіапростір і закликав збивати дрони Сьогодні 20:24 — Світ

Глава Ryanair розкритикував ЄС за неспроможність захистити авіапростір і закликав збивати дрони

Генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував європейських лідерів за нездатність захистити авіапростір ЄС та закликав збивати дрони, які порушують роботу аеропортів.

Про це Майкл О’Лірі заявив в інтерв’ю Politico.

Він обурився нещодавніми випадками, коли дрони порушували європейський простір та блокували роботу аеропортів, але їх не збивали.

О’Лірі також здивований бездіяльністю, коли російський військовий літак пролітав над повітряним простором НАТО.

«Три тижні тому наша діяльність була порушена, коли дрони пролетіли над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години. Минулого тижня на дві години були закриті данські аеропорти. Це заважає роботі, і ми закликаємо до дій», — підкреслив гендиректор Ryanair.

Водночас він не вважає «стіну дронів», ініціативу яку обговорюють у країнах ЄС, вдалим рішенням.

«Я не думаю, що „стіна дронів“ має якийсь ефект. Ви вважаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?», — заявив О’Лірі.

Він зазначив, що не вірить «у європейських лідерів, які сидять, п’ють чай і їдять печиво».

«Якщо ви навіть не можете захистити польоти над Францією, то які шанси у нас, що вони захистять нас від росії?», — зауважив О’Лірі, маючи на увазі скасування маршрутів над Францією під час страйків авіадиспетчерів на початку липня.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня у Копенгагені, столиці Данії, призупинили роботу аеропорту через рух БпЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.

Щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Поліція розпочала розслідування щодо ідентифікації дронів та наразі не надала подробиць інциденту.

А вже через декілька днів повітряний простір над аеропортом Ольборга у Данії, який використовується для комерційних і військових польотів, був закритий через несанкціоновані польоти дронів.

Також 10 вересня під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Тоді були закриті чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.

