Ryanair посилює контроль за ручною поклажею: штрафи для пасажирів і бонуси для персоналу
Ірландський лоукостер Ryanair з листопада підвищує бонуси для співробітників, які зупиняють пасажирів із багажем, що не відповідає вимогам. Якщо раніше вони отримували 1,50 євро за кожен виловлений багаж, то тепер — 2,50 євро. При цьому скасовується щомісячне обмеження у 80 євро.
Про це пише Euronews.
Для пасажирів наслідки ще серйозніші: за спробу пронести на борт велику валізу без попередньої оплати доведеться заплатити до 75 євро за реєстрацію багажу в вантажному відділенні.
Що змінюється для пасажирів Ryanair? Згідно з політикою компанії, у базову вартість квитка входить лише один невеликий предмет (до 40×30×20 см), який потрібно розмістити під сидінням. Невеликий чемодан на колесах можна взяти на борт лише за додаткову плату.
Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі пояснив посилення правил бажанням зберегти пунктуальність рейсів і низькі тарифи.
«Ми хочемо, щоб усі дотримувалися правил. Якщо дотримуєтеся — проблем не буде. Якщо ж намагаєтесь пронести зайвий багаж, ми це помітимо, і вам доведеться платити», — наголосив він.
За його словами, щороку штрафів зазнає близько 200 тис. пасажирів — лише 0,1% від загальної кількості клієнтів Ryanair.
Галузевий тренд посилення контролю не є унікальним для Ryanair. Подібні бонусні системи застосовують і конкуренти, зокрема easyJet та Swissport. Загалом у сегменті лоукостів спостерігається тенденція до жорсткішої монетизації — від плати за багаж і місця до обмежень для пасажирів.
Водночас у червні ЄС ухвалив закон, що гарантує пасажирам право на безкоштовне перевезення ручної поклажі. Якщо його впровадять на практиці, це може серйозно вплинути на доходи бюджетних перевізників, але експерти попереджають: тоді авіакомпаніям, ймовірно, доведеться компенсувати втрати шляхом підвищення тарифів.
