Ryanair збільшив розміри безплатної ручної поклажі — Finance.ua

Ryanair збільшив розміри безплатної ручної поклажі Сьогодні 14:35 — Фондовий ринок

Ryanair збільшив розміри безплатної ручної поклажі

З 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо ручної поклажі для авіапасажирів Ryanair. Про це йдеться на сайті компанії.

Як тепер

Тепер мандрівникам дозволено брати на борт літака сумку розміром 40×30×20 сантиметрів, що більше, ніж раніше, коли дозволені розміри становили 40×25×20 сантиметрів.

Ця зміна стосується всіх пасажирів, незалежно від їхнього тарифного класу.

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Як пишуть в компанії: «Усі наші тарифи включають одну невелику особисту сумку, яку можна взяти на борт, наприклад легку сумку або сумку для ноутбука (40×30×20 cm), яка має поміститися під кріслом перед вами. Якщо Ви бажаєте перевезти більше багажу, Ви можете скористатися різними варіантами».

1. Ручна поклажа:

Пріоритетна посадка і 2 ручні поклажі: Цей варіант дозволяє перевозити в салоні літака невелику особисту сумку (40×30×20 cm) під кріслом перед Вами та сумку вагою 10 кг (55×40×20 см) на багажній полиці. Крім того, Ви можете сісти в літак першими, скориставшись чергою пріоритетної посадки на виході на посадку.

2. Зареєстрований багаж:

Зареєстрований багаж вагою 10 кг: якщо ви бажаєте зареєструвати багаж, ви можете додати зареєстрований багаж вагою 10 кг до свого бронювання. Такий багаж необхідно здати на стійці реєстрації в аеропорту перед проходженням перевірки безпеки. Він перевозитиметься в багажному відділенні літака.

Зареєстрований багаж вагою 20 кг: якщо вам потрібна більша норма перевезення багажу, ви можете додати зареєстрований багаж вагою 20 кг до свого бронювання. Пасажири можуть придбати не більше 3 одиниць зареєстрованого багажу вагою 20 кг в одному бронюванні.

Зареєстрований багаж вагою 23 кг: якщо вам потрібна ще більша норма перевезення багажу, ви можете додати зареєстрований багаж вагою 23 кг до свого бронювання. Пасажири можуть придбати не більше 1 одиниці зареєстрованого багажу вагою 23 кг в одному бронюванні.

Ірландський лоукостер Ryanair у травні оновив правила перевезення ручної поклажі. Головна зміна — це запровадження штрафу до 70 євроза недотримання правил перевезення багажу. Ці зміни стосуватимуться майже 200 мільйонів людей, що є пасажирами авіакомпанії.

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