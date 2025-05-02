Штраф до 70 євро: Ryanair змінює правила для пасажирів — Finance.ua

Штраф до 70 євро: Ryanair змінює правила для пасажирів Сьогодні 08:12 — Особисті фінанси

Штраф до 70 євро: Ryanair змінює правила для пасажирів

Ірландський лоукостер Ryanair у травні оновлює правила перевезення ручної поклажі. Головна зміна — це запровадження штрафу до 70 євро за недотримання правил перевезення багажу.

Про це пише LRT.

Ці зміни стосуватимуться майже 200 мільйонів людей, що є пасажирами авіакомпанії.

Що змінюється

Безкоштовно в салон можна буде пронести лише одну невелику сумочку або рюкзак (розміром до 40×20×25 см), який має поміститися під сидінням. Цей норматив не змінюється, але змінюється те, що компанія зможе накласти штраф до 70 євро за недотримання цього правила.

Для того, щоб взяти додаткову ручну поклажу більшого розміру (до 55×40×20 см), пасажирам потрібно буде придбати додаткову послугу перевезення багажу.

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Більші валізи потрібно буде реєструвати та перевозити в багажному відділенні літака.

Окрім зміни правил перевезення багажу, Ryanair цього року також переходить на цифрові посадкові талони. Вже з листопада 2025 року пасажирам доведеться реєструватися в додатку Ryanair або завантажувати посадковий талон з QR-кодом з офіційного сайту, оскільки паперові посадкові талони більше не друкуватимуть, пише Mirror.

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