Як купити вживане авто в Німеччині

Покупка авто в Німеччині — це більше, ніж просто вибрати оголошення. Важливо врахувати всі нюанси: договір купівлі-продажу, страховку, облік.

Якщо у вас статус тимчасового захисту, ви можете вільно купити автомобіль у Німеччині. Вам не потрібне німецьке громадянство або постійне місце проживання — достатньо мати реєстрацію за місцем проживання (Anmeldung) та документ, що підтверджує ваш статус.

Іноді для оформлення документів ще попросять податковий номер (Steuer-ID) та німецький банківський рахунок, але це теж зазвичай вже є у тих, хто отримує виплати від Jobcenter.

Jobcenter може вважати, що покупка занадто дорогої машини — це «не по кишені» людині, яка живе за рахунок держави. Орієнтовна межа — 7 500 євро.

Якщо ви тільки починаєте шукати авто в Німеччині, варто почати з перевірених онлайн-майданчиків:

Якщо ви купуєте машину безпосередньо у власника, то часто можна домовитися про кращу ціну. Але є й ризики: приватний продавець не несе жодної відповідальності, якщо після покупки з машиною почнуться проблеми.

Покупка в офіційного дилера — це, звичайно, дорожче. Але за ці гроші ви отримуєте гарантію на авто, а також юридичну чистоту угоди.

Документи при купівлі машини в Німеччині

Договір купівлі-продажу (Kaufvertrag)

Без письмового договору — ніяк. Усні домовленості не мають юридичної сили, особливо якщо виникне спір.

Що має бути в договорі:

ПІБ та адреси продавця і покупця;

марка, модель, VIN (ідентифікаційний номер), рік випуску автомобіля;

ціна та дата продажу;

підписи обох сторін.

Дуже важливо: максимально детально вказати стан авто. Всі дефекти, навіть дрібні, краще описати — це захищає обидві сторони.

Гарантія (Gewährleistung)

Якщо ви купуєте машину у приватної особи, то в договорі часто стоїть фраза: «gekauft wie gesehen» (куплено як є). Це означає — без гарантії, на свій страх і ризик.

Але, якщо берете авто у фірми або автосалону, діє гарантія щонайменше 1 рік (за законом). Продавець відповідає за приховані дефекти, навіть якщо ви про них не знали.

Обережно: «схема на німця»

Є випадки, коли в договорі вказаний не реальний продавець, а якийсь «німець» — наприклад, людина, яку ви ніколи не бачили і з якою немає зв’язку. Це шахрайство. Іноді під такими схемами ховаються крадені машини або перекупники без ліцензії.

Документи, які ви повинні отримати від продавця

Після покупки продавець повинен передати вам цілий набір паперів. Без них ви не зможете поставити машину на облік або вивезти її за кордон.

Ось список того, що обов’язково має бути:

Fahrzeugbrief — це «великий бриф», головний документ, що підтверджує право власності на авто. Без нього ви просто не зможете зареєструвати машину.

Fahrzeugschein — «малий бриф», він потрібен для водіння і містить основні дані про автомобіль.

TÜV / HU — це підтвердження проходження техогляду. Зазвичай документ називається Hauptuntersuchung або просто «TÜV» — обов’язковий, якщо ви хочете їхати своїм ходом.

Сервісна книжка (Serviceheft) — корисна, особливо якщо ви хочете переконатися, що за машиною добре доглядали. Тут зазначаються всі планові ТО та ремонти.

Як зареєструвати машину в Німеччині

Коли ви купили машину, на цьому справи не закінчуються. Потрібно ще правильно оформити все на себе, щоб їздити легально.

Зняття з обліку продавцем

У більшості випадків продавець сам знімає авто з обліку, щоб не нести відповідальність за подальше використання машини. Але обов’язково уточніть це при покупці — іноді буває, що машина все ще числиться на старого власника, і це створює проблеми.

Процес реєстрації в Німеччині (Anmeldung/Ummeldung)

Щоб офіційно стати власником і мати можливість їздити без проблем, треба звернутися до місцевого Zulassungsstelle — відділу реєстрації транспортних засобів. Він є майже в кожному місті та районі.

Там вам видадуть нові номери, оформлять документи і внесуть авто на ваше ім’я. Чим швидше ви це зробите, тим краще — їздити на незареєстрованій машині вулицями не можна.

Вартість реєстрації

У середньому реєстрація автомобіля обійдеться приблизно в 100 євро. У цю суму входять:

оформлення документів,

плата за нові номери,

видача свідоцтва про реєстрацію.

Страхування

У Німеччині без страховки машину просто не зареєструєш — це обов’язково. Базова страховка називається OC (Haftpflichtversicherung). Вона потрібна, щоб покривати збитки, якщо раптом з вашої вини постраждає хтось інший — чужа машина, майно або люди. Це не про вашу машину, а про те, щоб вас не змусили платити за чужі проблеми.

