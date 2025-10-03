0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожен тиждень «шатдауну» коштуватиме економіці США $15 млрд — Politico

Світ
49
Кожен тиждень «шатдауну» коштуватиме економіці США $15 млрд — Politico
Кожен тиждень «шатдауну» коштуватиме економіці США $15 млрд — Politico
Економічні радники президента США Дональда Трампа попереджають, що затяжна зупинка роботи федерального уряду може спричинити значні економічні проблеми, зокрема кожен тиждень шатдауну коштуватиме економіці Сполучених Штатів до 15 млрд доларів.
Про це повідомляє Politico.
У меморандумі, підготовленому для Білого дому, зазначається, що економіка США може втрачати по $15 млрд ВВП щотижня, якщо уряд залишатиметься частково закритим.
Читайте також
Місячний «шатдаун» призведе додатково до 43 тисяч нових безробітних, попереджають радники. При цьому не враховано 1,9 млн федеральних працівників, які тимчасово відсторонені від роботи або працюють без зарплати; 80% з них проживають у Вашингтонській столичній зоні.
Меморандум планується надіслати республіканцям у Конгресі для формування єдиної позиції партії щодо «шатдауну» та покладання відповідальності на демократів.
«Всі економічні наслідки затяжного урядового закриття лежать на сенаторках-демократках, які утримують федеральний уряд та економіку в заручниках, щоб забезпечити незаконним мігрантам безкоштовну медичну допомогу», — зазначив представник Білого дому Куш Десай.

Читайте також: Шатдаун у США: що це означає для Америки та України

Документ також попереджає про ширші наслідки для економіки та суспільства: споживчі витрати можуть знизитися на $30 млрд, половина — через відсутність зарплати федеральним працівникам, решта — через ефекти для інших секторів. При затяжному «шатдауні» можуть виникнути проблеми з виплатами програм Social Security і Medicare, а також з роботою TSA та авіадиспетчерів, що працюватимуть без оплати. Програма підтримки жінок і дітей WIC вичерпає фінансування вже в жовтні.
Крім того, зростання безробіття, затримки в обслуговуванні громадян та можливі перебої у роботі програм соціальної допомоги можуть впливати на тисячі американців. Меморандум базується на аналізах Goldman Sachs, Fiserv та Федерального резерву.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems