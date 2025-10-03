Кожен тиждень «шатдауну» коштуватиме економіці США $15 млрд — Politico Сьогодні 09:44 — Світ

Кожен тиждень «шатдауну» коштуватиме економіці США $15 млрд — Politico

Економічні радники президента США Дональда Трампа попереджають, що затяжна зупинка роботи федерального уряду може спричинити значні економічні проблеми, зокрема кожен тиждень шатдауну коштуватиме економіці Сполучених Штатів до 15 млрд доларів.

У меморандумі, підготовленому для Білого дому, зазначається, що економіка США може втрачати по $15 млрд ВВП щотижня, якщо уряд залишатиметься частково закритим.

Місячний «шатдаун» призведе додатково до 43 тисяч нових безробітних, попереджають радники. При цьому не враховано 1,9 млн федеральних працівників, які тимчасово відсторонені від роботи або працюють без зарплати; 80% з них проживають у Вашингтонській столичній зоні.

Меморандум планується надіслати республіканцям у Конгресі для формування єдиної позиції партії щодо «шатдауну» та покладання відповідальності на демократів.

«Всі економічні наслідки затяжного урядового закриття лежать на сенаторках-демократках, які утримують федеральний уряд та економіку в заручниках, щоб забезпечити незаконним мігрантам безкоштовну медичну допомогу», — зазначив представник Білого дому Куш Десай.

Документ також попереджає про ширші наслідки для економіки та суспільства: споживчі витрати можуть знизитися на $30 млрд, половина — через відсутність зарплати федеральним працівникам, решта — через ефекти для інших секторів. При затяжному «шатдауні» можуть виникнути проблеми з виплатами програм Social Security і Medicare, а також з роботою TSA та авіадиспетчерів, що працюватимуть без оплати. Програма підтримки жінок і дітей WIC вичерпає фінансування вже в жовтні.

Крім того, зростання безробіття, затримки в обслуговуванні громадян та можливі перебої у роботі програм соціальної допомоги можуть впливати на тисячі американців. Меморандум базується на аналізах Goldman Sachs, Fiserv та Федерального резерву.

