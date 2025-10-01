0 800 307 555
США витратять понад трильйон доларів на військовий сектор у 2026 році — Трамп

Світ
19
США виділять понад трильйон доларів на військовий сектор у 2026 році.
Про це сказав президент США Дональд Трамп під час виступу перед американськими генералами.
«Я націлений витратити понад 1 трильйон доларів на наших військових у 2026 році. І це найбільше в історії нашої країни. Пані та панове, сподіваюся, вам це сподобається. Це до чорта багато грошей. У нас найкраще в усьому — усі гілки побачать великі інвестиції», — сказав він.
Він нагадав, що США розробляють перші винищувачі шостого покоління. Окрім того, Трамп заявив, що США модернізуватимуть свій потенціал ядерного стримування.
США також почали створення свого «золотого купола» — щита протиповітряної оборони на зразок ізраїльського «залізного купола». Трамп запевнив, що він буде «найвишуканішим у світі».
Він анонсував розширення американського флоту на щонайменше 19 суден — ідеться про субмарини, десантні кораблі, міноносці тощо.
Міністр оборони США Піт Гегсет під час промови перед генералами розповідав, що «вороги США збираються [разом], небезпека зростає, немає часу для ігор»: «Треба готуватися зараз. Америка — найсильніша, але треба ставати сильнішими, швидко».
Він додав, що, аби запобігти війні, треба готуватися зараз. Це означає більше військових, амуніції, дронів, субмарин, систем ППО, бомбардувальників, більше інновацій тощо. Він, зокрема, говорив про відновлення й розширення можливостей щодо виробництва зброї.
Як пише Washington Post, Трамп «вихваляв» своє рішення перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни, а також «жалкував про свою нездатність припинити війну в Україні та мовчанням визнав переміщення американських підводних човнів біля узбережжя росії».
Крім того, Трамп захищав своє використання збройних сил для патрулювання американських міст, наполягаючи на тому, що йому слід дозволити використовувати військову силу всередині країни для боротьби з «ворогом всередині».
Wall Street Journal зазначає, що зустріч відбулася на тлі перегляду Пентагоном Національної оборонної стратегії — головного документа, що встановлює пріоритети витрат та операцій. Він публікується кожні чотири роки. Видання пише, що стратегія розробляється в той час, як американські військові намагаються посилити свою здатність стримувати Китай від дій проти Тайваню в західній частині Тихого океану, а Пентагон заохочує європейські країни взяти на себе провідну роль у захисті континенту від потенційної російської агресії.
За матеріалами:
hromadske
