Трамп запровадив нові мита на деревину та меблі Сьогодні 07:15 — Світ

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити значні нові тарифи на деревину та різні дерев’яні вироби, включаючи імпортні пиломатеріали, деревину, кухонні шафи та м’які меблі.

Про це повідомляє CNN.

Американський лідер заявив, що США почнуть стягувати 10% тариф на імпортні хвойні породи деревини та деревину, що використовуються в широкому спектрі будівельних матеріалів. Він також оголосив про 25% тариф на кухонні шафи, туалетні столики та м’які дерев’яні меблі.

Ці ставки мають набути чинності 14 жовтня.

Зазначається, що 1 січня Трамп підвищить тариф на шафи до 50%, а на м’які меблі до 30%.

Таке рішення потенційно може призвести до збільшення витрат на будівництво житла та меблювання, ціни на які різко зросли в останні місяці.

Трамп заявив, що у Сполучених Штатах достатньо дерев для задоволення власних потреб у деревині.

Відмічається, що пиломатеріали є критично важливим інгредієнтом у американській будівельній галузі, і США щорічно закуповують близько 30% хвойних порід деревини з Канади. Імпорт пиломатеріалів з Канади вже підлягає компенсаційним та антидемпінговим митам у розмірі 14,5%.

