Келлог пояснив, чому Трамп зняв санкції з білоруської компанії

За словами спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, покращення у відносинах з білоруссю пов’язане з бажанням Вашингтона вилаштувати «лінії зв’язку» з путіним.

Про це повідомляє The Guardian

Зауважимо, на початку вересня Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа». Також Дональд Трамп тоді передав білоруському диктатору Олександру Лукашенку лист та подарунок з нагоди дня народження Лукашенка 30 серпня.

«Зосередження США на Лукашенку пояснюється тим, що він багато розмовляє з путіним. Ми не впевнені, що він йому каже, втім, ми точно знаємо, що вони розмовляють… ми зробили, так це налагодили зв’язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв’язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються путіну», — зазначив Келлог.

Як він наголосив, саме тому США погодилися на зняття санкцій з білоруської авіакомпанії «Белавіа».

Келлог додав, що рішення стосовно білорусі полягало в тому, щоб «Белавіа» відремонтувала свої літаки, «щоб їхні літаки не падали з неба», але дати зрозуміти, що вони не повинні використовувати їх, зокрема, для перевезень мігрантів до Європи.

