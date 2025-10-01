0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Келлог пояснив, чому Трамп зняв санкції з білоруської компанії

Світ
23
За словами спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, покращення у відносинах з білоруссю пов’язане з бажанням Вашингтона вилаштувати «лінії зв’язку» з путіним.
Про це повідомляє The Guardian.
Зауважимо, на початку вересня Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа». Також Дональд Трамп тоді передав білоруському диктатору Олександру Лукашенку лист та подарунок з нагоди дня народження Лукашенка 30 серпня.
Читайте також
«Зосередження США на Лукашенку пояснюється тим, що він багато розмовляє з путіним. Ми не впевнені, що він йому каже, втім, ми точно знаємо, що вони розмовляють… ми зробили, так це налагодили зв’язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв’язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються путіну», — зазначив Келлог.
Як він наголосив, саме тому США погодилися на зняття санкцій з білоруської авіакомпанії «Белавіа».
Келлог додав, що рішення стосовно білорусі полягало в тому, щоб «Белавіа» відремонтувала свої літаки, «щоб їхні літаки не падали з неба», але дати зрозуміти, що вони не повинні використовувати їх, зокрема, для перевезень мігрантів до Європи.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Букви
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems