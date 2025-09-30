ЄС відновлює санкції проти Ірану за його ядерну програму Сьогодні 05:25 — Світ

Рада Євросоюзу 29 вересня погодилася ввести низку обмежень щодо діяльності Ірану в галузі ядерного розповсюдження, які призупинили після набрання чинності ядерної угоди у 2015 році.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Ці заходи включають як ті, що були ухвалені Радою Безпеки ООН з 2006 року в рамках послідовних резолюцій Радбезу ООН, так і автономні заходи ЄС.

Вони стосуються, зокрема:

заборони на поїздки, заморожування активів окремих людей та організацій і, відповідно, заборони на надання коштів або економічних ресурсів;

економічних та фінансових санкцій, що охоплюють торговельний, фінансовий та транспортний сектори.

Окрім заборони на експорт зброї до Ірану та передачі будь-яких предметів, матеріалів, товарів і технологій, які можуть сприяти діяльності Ірану, пов’язаній із збагаченням і переробкою урану, а також його програмам балістичних ракет, заходи також включають заборону на:

імпорт, купівлю та транспортування сирої нафти, природного газу, нафтохімічної та нафтопродукції, а також пов’язаних послуг;

продаж або постачання ключового обладнання, що використовується в енергетичному секторі;

продаж або постачання золота, інших дорогоцінних металів і діамантів;

певне морське обладнання та програмне забезпечення.

ЄС також знову заморожує активи Центрального банку Ірану та провідних іранських комерційних банків.

Крім того, відновлюється обмеження на доступ іранських вантажних літаків до аеропортів ЄС, технічне обслуговування й сервіс іранських вантажних літаків або суден, що перевозять заборонені матеріали чи товари.

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску» — нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». Сторони провели кілька раундів переговорів, проте так і не уклали нову ядерну угоду. А після атаки США на іранські ядерні обʼєкти в червні Тегеран відмовляється від поновлення переговорів. Іран відкинув поновлення ядерних переговорів зі США.

