0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туреччина і США уклали угоду в галузі ядерної енергетики

Енергетика
27
Туреччина і США уклали угоду в галузі ядерної енергетики
Туреччина і США уклали угоду в галузі ядерної енергетики
Туреччина і США 25 вересня підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічної співпраці в цивільній ядерній сфері.
Про це повідомив турецький міністр енергетики Альпарслан Байрактар.
Документ у Білому домі підписали Байрактар і держсекретар США Марко Рубіо. Також поруч були президенти країн — Дональд Трамп і Реджеп Таїп Ердоган.
Читайте також
«Ми розпочали новий процес, який ще більше поглибить багаторічне та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами Америки в галузі ядерної енергетики», — написав у Х турецький міністр.
Подробиці про угоду сторони не повідомляли. Проте, як пише медіа Turkiye today, США і Туреччина ведуть переговори про будівництво великих атомних електростанцій та малих модульних реакторів.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems