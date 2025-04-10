США розширили санкції проти Ірану через ядерну програму — Finance.ua
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США розширили санкції проти Ірану через ядерну програму

Світ
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США розширили санкції проти Ірану через ядерну програму
США розширили санкції проти Ірану через ядерну програму
Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти осіб, пов’язаних з ядерною програмою Ірану.
Про це заявили у Міністерстві фінансів США.
«Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США визначило п’ять юридичних і одну фізичну особу в Ірані через надання ними підтримки ключовим установам, які керують і контролюють ядерну програму Ірану», — йдеться у заяві.
Зазначається, що внесені до санкційного переліку організації займаються закупівлею й виробництвом важливих технологій для іранської ядерної програми.
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За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, безрозсудна гонитва іранського режиму за ядерною зброєю залишається серйозною загрозою для Сполучених Штатів, регіональної стабільності та глобальної безпеки. «Казначейство й надалі використовуватиме наявні інструменти та повноваження для перешкоджання намаганням Ірану розвивати свою ядерну програму та здійснювати ширші дестабілізуючі дії», — сказав Бессент.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп після зустрічі із премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Білому домі заявив, що США наприкінці цього тижня проведуть з Іраном прямі перемовини стосовно іранської ядерної програми.
За матеріалами:
Укрінформ
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