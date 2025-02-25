США оголосили нові санкції проти «тіньового флоту» Ірану — Finance.ua

США оголосили нові санкції проти «тіньового флоту» Ірану
Сполучені Штати оголосили санкційні обмеження проти трьох десятків осіб і суден з багатьох країн за сприяння Ірану у торгівлі нафтою.
Про це повідомили у Мінфіні США.
Управління з контролю за зовнішніми активами та Держдеп оголосили санкції проти понад 30 осіб і суден, зареєстрованих у різних юрисдикціях, за роль у торгівлі й транспортуванні іранських нафтопродуктів.
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Зокрема, під санкціями опинилися брокери з ОАЕ і Гонконгу, оператори танкерів та менеджери з Індії і Китаю, очільник Національної іранської нафтової компанії і компанії Iranian Oil Terminals.
Нафтові танкери, що потрапили у санкційний список, перевозили нафту на сотні мільйонів доларів.
«Іран продовжує покладатися на тіньову мережу суден, перевізників і брокерів для сприяння продажу нафти й фінансування своєї дестабілізаційної діяльності. США задіють усі наявні інструменти, щоб дістатися до усіх складових ланцюжка нафтової логістики Ірану», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
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