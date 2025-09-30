0 800 307 555
Україна завдала росії збитків на $100 млрд, атакуючи її НПЗ — The Sun

Світ
21
Атаки українських безпілотників дальньої дії по нафтогазовій інфраструктурі росії перетворилися на цілеспрямовану кампанію, яка б’є по «серцю» економіки країни-агресора. За оцінками, збитки рф від цих ударів уже сягнули близько $100 млрд.
Про це повідомляє британське видання The Sun.
Як зазначає експерт із військової розвідки Філіп Інгрем, атаки не лише створюють труднощі у повсякденному житті громадян рф, а й провокують дефіцит палива, що серйозно обмежує здатність кремля вести війну проти України.
«Дрони дальнього радіусу дії, що долають понад 1000 км, перетворюють величезну нафтогазову імперію росії на ланцюг пекельних полум’їв», — підкреслив Інгрем.
Особливо відчутними є удари по нафтопереробних заводах, які безпосередньо зменшують доходи москви. До початку повномасштабної війни експорт енергоресурсів забезпечував 40% бюджету рф, нині — близько 30%, попри дію міжнародних санкцій.
Аналітики Reuters підрахували, що з ладу виведено щонайменше 17% потужностей російських НПЗ — близько 1,1 млн барелів нафти на добу. У серпні повністю зупинилися Новокуйбишевський, Саратовський, Волгоградський і Сизранський заводи, загальний простій яких склав понад 6 млн тонн. У вересні частково зупинено Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% всієї переробки країни.
На цьому тлі навіть російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину у понад 20 регіонах, хоча намагаються применшити роль українських атак.
Інгрем також припустив, що успіхи України у цих операціях могли стати можливими завдяки допомозі західних партнерів і внутрішніх інсайдерів, які допомогли визначити найуразливіші елементи критичної інфраструктури.
За матеріалами:
Слово і Діло
