Україна завдала російській промисловості понад $10 млрд збитків із початку року — Finance.ua

Україна завдала російській промисловості понад $10 млрд збитків із початку року Сьогодні 10:03

Україна завдала російській промисловості понад $10 млрд збитків із початку року

Упродовж січня-травня 2025 року Сили безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими підрозділами здійснили серію атак на об’єкти в глибині території росії. За попередніми оцінками, сукупні втрати рф унаслідок цих ударів перевищують 10 мільярдів доларів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у коментарі журналістам, передає Суспільне.

За словами Сирського, удари були частиною операцій, спрямованих на зниження військово-економічного потенціалу росії. Зокрема, $1,3 мільярда становлять прямі збитки. Це втрати, спричинені знищенням об’єктів нафтопереробки, енергетики, транспорту та логістики.

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Ще приблизно $9,5 мільярда — це непрямі втрати, пов’язані із зупинкою підприємств, порушенням перевезень та блокуванням логістичних маршрутів.

Ефективність операцій «DeepStrike», за словами Головнокомандувача, становить орієнтовно 1 до 15: тобто на кожен витрачений долар припадає близько 15 доларів завданих збитків.

Сирський заявив, що ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів по території росії в межах операцій DeepStrike.

«Ми будемо продовжувати (ураження по території росії за напрямком DeepStrike. — Ред.). Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення — ми воюємо і знищуємо суто військові об’єкти», — заявив Сирський.

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Нагадаємо, загальна сума прямих збитків України від повномасштабної війни зросла на 15% - до $176 млрд, а оцінка потреб у відновленні — на 8% до $524 млрд. На 2025 рік пріоритетними визначено програми відновлення та реконструкції загальною вартістю 17 млрд доларів.

В Офісі президента повідомляли , за весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.

Спецоперація «Павутина», яку СБУ провела 1 червня 2025 року, завдала рф збитків на понад $7 мільярдів, знищивши понад 40 російських літаків.

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