Сума прямих збитків України від повномасштабної війни збільшилась до $176 млрд — Finance.ua

Сума прямих збитків України від повномасштабної війни збільшилась до $176 млрд Сьогодні 09:21 — Казна та Політика

Сума прямих збитків України від повномасштабної війни збільшилась до $176 млрд

Станом на 2024 рік загальна сума прямих збитків, завданих Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, зросла на 15% і становить $176 млрд.

Про це повідомив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда.

«Ми розуміємо, що кожен день війни збільшує витрати на потреби у відновленні, проте темпи такого збільшення поступово зменшується», — зазначив Ланда.

За інформацією фахівця, загальна сума прямих збитків зросла на 15% - до $176 млрд, а оцінка потреб у відновленні — на 8% до $524 млрд.

Відновлення у 2025 році

На 2025 рік пріоритетними визначено програми відновлення та реконструкції загальною вартістю 17 млрд доларів.

З них інвестиційні проєкти оцінюються у 12 млрд доларів, а неінвестиційні — у понад 5 млрд доларів.

Читайте також Збитки довкіллю України від війни досягли майже 85 млн євро

Забезпечене фінансування наразі становить лише 7 млрд доларів, відповідно дефіцит коштів складає 10 млрд доларів — понад 57% від необхідної суми.

«Найбільший приріст в енергетиці плюс 44% до майже 68 млрд — оцінюються потреби у відновленні, у інших сферах зріст менший, а у окремих випадках є навіть скорочення», — додав економіст.

одного трильйона доларів. Нагадаємо, в Офісі президента повідомляли , за весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.