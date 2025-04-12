Сума прямих збитків України від повномасштабної війни збільшилась до $176 млрд — Finance.ua
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Сума прямих збитків України від повномасштабної війни збільшилась до $176 млрд

Казна та Політика
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Сума прямих збитків України від повномасштабної війни збільшилась до $176 млрд
Сума прямих збитків України від повномасштабної війни збільшилась до $176 млрд
Станом на 2024 рік загальна сума прямих збитків, завданих Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, зросла на 15% і становить $176 млрд.
Про це повідомив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда.
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«Ми розуміємо, що кожен день війни збільшує витрати на потреби у відновленні, проте темпи такого збільшення поступово зменшується», — зазначив Ланда.
За інформацією фахівця, загальна сума прямих збитків зросла на 15% - до $176 млрд, а оцінка потреб у відновленні — на 8% до $524 млрд.

Відновлення у 2025 році

На 2025 рік пріоритетними визначено програми відновлення та реконструкції загальною вартістю 17 млрд доларів.
З них інвестиційні проєкти оцінюються у 12 млрд доларів, а неінвестиційні — у понад 5 млрд доларів.
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Забезпечене фінансування наразі становить лише 7 млрд доларів, відповідно дефіцит коштів складає 10 млрд доларів — понад 57% від необхідної суми.
«Найбільший приріст в енергетиці плюс 44% до майже 68 млрд — оцінюються потреби у відновленні, у інших сферах зріст менший, а у окремих випадках є навіть скорочення», — додав економіст.
Нагадаємо, в Офісі президента повідомляли, за весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.
За матеріалами:
УНН
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