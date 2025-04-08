На Київщині компанія відшкодувала 17,5 млн грн збитків держбюджету — БЕБ — Finance.ua
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На Київщині компанія відшкодувала 17,5 млн грн збитків держбюджету — БЕБ

Кримінал
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На Київщині компанія відшкодувала 17,5 млн грн збитків держбюджету — БЕБ
На Київщині компанія відшкодувала 17,5 млн грн збитків держбюджету — БЕБ
Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 17,5 млн грн збитків завданих державному бюджету компанією, що займається видобутком корисних копалин.
Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії під час проведення фінансово-господарської діяльності ухилися від сплати податку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Підприємство умисно використовувало при розрахунку ренти менший коригуючий коефіцієнт.
Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі 17,5 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.
Особі, відповідальній за складання та подання податкової звітності товариства, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».
Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
За матеріалами:
Finance.ua
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