На Київщині компанія відшкодувала 17,5 млн грн збитків держбюджету — БЕБ Сьогодні 10:33 — Кримінал

На Київщині компанія відшкодувала 17,5 млн грн збитків держбюджету — БЕБ

17,5 млн грн збитків завданих державному бюджету компанією, що займається видобутком корисних копалин. Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодуваннязаймається видобутком корисних копалин.

Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії під час проведення фінансово-господарської діяльності ухилися від сплати податку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Підприємство умисно використовувало при розрахунку ренти менший коригуючий коефіцієнт.

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі 17,5 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Особі, відповідальній за складання та подання податкової звітності товариства, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

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