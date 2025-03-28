В ОП назвали суму збитків, яких росія завдала Україні з 2014 року — Finance.ua
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В ОП назвали суму збитків, яких росія завдала Україні з 2014 року

Казна та Політика
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В ОП назвали суму збитків, яких росія завдала Україні з 2014 року
В ОП назвали суму збитків, яких росія завдала Україні з 2014 року
За весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в програмі Ігоря Долгова на Укрінформі.
«Ми знаємо, що на сьогодні сума втрат, які спричинила росія тільки за три останні роки війни, оцінена вже в 589 мільярдів доларів», — нагадала Мудра.
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За її словами, у зв’язку зі щоденними ударами рф по українській території реальна сума збитків продовжує щодня зростати.
«Ці цифри — одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни в 2014, то ця сума може досягати і 1 трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів», — додала Мудра.
Нагадаємо, згідно з новим звітом Світового банку про оцінку збитків і потреб, загальні непрямі фінансові збитки України з 2022 року складають близько 589 млрд дол. США.
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За даними оцінки RDNA4, прямі збитки Україні внаслідок російської агресії з 2022 року зросли до 176 млрд дол., порівняно зі 152 млрд дол. за минулорічною оцінкою. Найбільше постраждали житловий сектор, транспортна інфраструктура, енергетика, промисловість і освіта.
За даними Фонду гарантування, сума збитків, завданих через дії країни-агресора українським банкам з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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