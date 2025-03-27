У Фонді гарантування назвали суму збитків українських банків від російської агресії до 2022 року — Finance.ua

У Фонді гарантування назвали суму збитків українських банків від російської агресії до 2022 року Сьогодні 14:01

У Фонді гарантування назвали суму збитків українських банків від російської агресії до 2022 року

Сума збитків, завданих через дії країни-агресора українським банкам з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.

Про це розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай в ефірі каналу «Ми — Україна».

«У нас є одне позитивне рішення українського суду на суму 1,9 млрд грн. Ще один судовий позов знаходиться на стадії розгляду в апеляційній інстанції, і зовсім нещодавно, у січні 2025 року, ми подали об’єднаний позов проти російської федерації, де об’єднали збитки, завдані кредиторам у п’яти банках, які знаходяться під управлінням Фонду гарантування», — розповіла вона.

Щодо двох банків, виведених з ринку з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році за приналежність до російської федерації (АТ «МР Банк», ПАТ «Промінвестбанк»), то кошти, що були на їх рахунках (загалом 26 млрд грн), у повному обсязі перераховані державі.

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За вкладами в цих банках виплачено гарантовані суми вкладникам, а в одному з них за рахунок продажу і обслуговування активів Фонд повністю задовольнив вимоги кредиторів, які не були пов’язані з банком.

«8 черг ми задовольнили повністю, а 9 і 10 черги — це були вимоги материнського банку, державного російського банку. Радою національної безпеки і оборони України було прийнято рішення про передачу власності (акцій банку) державі Україна, — уточнила директорка-розпорядниця Фонду. — І на сьогоднішній день ці два колишні державні російські банки належать державі Україна і не мають боргів перед своїми материнськими банками, а всі кошти ми сплачуємо, повертаємо державі як кредитору, а після того, як повернемо як кредитору, будемо державі як акціонеру повертати. Тобто зараз ці банки в повному обсязі працюють на державу Україна».

По банках, ліквідацію яких Фонд розпочав до 2022 року, стягнення збитків буде здійснюватися через ухвалення відповідних рішень судами української та іноземної юрисдикцій, тоді як по банках, що «прийшли» до Фонду починаючи з 2022 року, через Міжнародний реєстр збитків, до якого, коли буде створена така можливість для юридичних осіб, Фонд також планує подавати заяви про відшкодування завданих банкам збитків після початку повномасштабного вторгнення.

«Ми обов’язково маємо вимагати і захищати інтереси і країни, і банків, і їх кредиторів», — пояснила Білай.

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