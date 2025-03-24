Реєстр збитків від агресії рф: в ОП розповіли, коли запрацює комісія, яка розглядатиме заяви — Finance.ua

Реєстр збитків від агресії рф: в ОП розповіли, коли запрацює комісія, яка розглядатиме заяви Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Реєстр збитків від агресії рф: в ОП розповіли, коли запрацює комісія, яка розглядатиме заяви

Рада міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, затвердила всі 45 категорій, за якими українці можуть подавати заяви. Наразі відкрито 9 категорій. Очікується, що комісія, яка розглядатиме заяви буде створена і запрацює у 2026 році.

Про це розповіла заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра в коментарі Суспільному.

Чиновниця нагадала, що за оновленими оцінками збитки України від агресії рф — 524 мільярдів доларів.

«Це оцінені збитки і прямі збитки, втрачені, і порахована сума відновлення. Але це лише стосується державних об’єктів, держави. Це не стосується збитків, завданих фізичним особам, юридичним особам, приватним особам, приватним компаніям. Тобто ця сума з великою часткою вірогідності може зрости до 1 трлн доларів», — сказала вона.

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За словами Мудрої, Рада міжнародного Реєстру збитків затвердила всі 45 категорій, за якими українці можуть подавати заяви, але наразі відкрито 9 категорій. Вона пояснила це тим, що відкриття категорії вимагає часу на оцифровування інформації та встановлення зв’язку між «Дією» і міжнародним реєстром.

«9 категорій вже відкрито. Три категорії були відкриті: смерть близького члена сім’ї, зникнення безвісти близького члена, втрата чи пошкодження нерухомого житлового майна. 19 березня відкрили 6 додаткових категорій: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, жертви сексуального насилля, тортури, катування, позбавлення свободи, примусова праця і служба. Це все про фізичних осіб», — сказала Мудра.

Посадовиця зазначила, що реєстр дуже легкий у користуванні, є детальні інструкції покроково, що потрібно робити, щоб інформацію ввести у цей реєстр. Крім того, у Києві працює офіс міжнародного реєстру.

«Сам реєстр розташований в Гаазі, але є офіс в Києві. Тобто все зроблено, щоб полегшити людині можливість занести туди інформацію. Нині вже близько 20 000 заяв подано у трьох категоріях. З відкриттям додаткових реєстрів, ми очікуємо, більше таких подань», — сказала вона.

Мудра також зазначила, що наступні відкриті категорії в реєстрі будуть стосуватися бізнесу і держави.

«Бізнес дуже чекає, коли реєстр відкриє можливості для внесення інформації щодо бізнесу. Наступні категорії це будуть категорії для приватного бізнесу, державних компаній і для держави», — сказала вона.

За словами посадовиці, оскільки реєстр уже функціонує, зараз робота влади зосереджена на створенні комісії, яка розглядатиме подані заяви. Мудра зазначила, що дуже важливо, аби до створення комісії долучилося якнайбільше країн, щоб цей «механізм мав глобальну легітимність».

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«До кінця року ми погоджуємо умови міжнародного договору з таким посилом, щоб спочатку наступного року уже починати створювати саму комісію і на створення комісії теж піде там певний час. Тобто ми очікуємо, що 2026 році ця комісія вже запрацює», — сказала вона.

Мудра зазначила, що вже є розуміння, щодо інфраструктури, архітектури цієї комісії, «які органи там мають бути, скільки цих комісіонерів має бути, хто буде визначати вартість пошкодженого майна».

За її словами, міжнародний реєстр збитків, який був створений в 2023 році, базується на резолюції генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну рф, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

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