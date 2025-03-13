Реєстр збитків відкрив категорію заяв щодо зникнення безвісти близького члена сім’ї — Finance.ua

Реєстр збитків відкрив категорію заяв щодо зникнення безвісти близького члена сім’ї Сьогодні 15:15

Реєстр збитків відкрив категорію заяв щодо зникнення безвісти близького члена сім’ї

Особи, які постраждали від зникнення безвісти близького члена сім’ї внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, тепер можуть подавати заяви для відшкодування за Категорією A2.2 до Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України.

Про це повідомляє пресслужба Реєстру.

Зазначається, що відкриття цієї категорії надасть можливість тим, хто пережив невизначеність щодо долі своїх близьких, звернутися за компенсацією за моральні страждання та душевний біль.

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Заяви можуть подавати батьки, діти, інший з подружжя та цивільні партнери осіб, які зникли безвісти внаслідок агресії росії проти України з 24 лютого 2022 року. Інші члени сім’ї також можуть подати заяву, якщо доведуть наявність близьких стосунків та елементів залежності зі зниклою безвісти особою, відповідно до Форми заяви та Правил для Категорії A2.2.

Про Категорію заяв А2.2

Категорія A2.2 передбачає подання заяв, пов’язаних з душевним болем та стражданнями, спричиненими зникненням безвісти близького члена сім’ї на території України з 24 лютого 2022 року, внаслідок агресії росії.

Заявники повинні надати інформацію про себе, особу зниклого, спорідненість зі зниклим безвісти членом сім’ї та подію, що призвела до зникнення.

Заяви можуть подаватися лише щодо осіб, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин в Україні.

Категорія A2.2 стала третьою категорією, відкритою для подання заяв до Реєстру, і в найближчому майбутньому очікується запуск нових категорій.

Заяви до Реєстру можна подати через державний веб-портал України « Дія ».

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