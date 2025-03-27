Збитки України та росії від атак на енергетичну інфраструктуру — Finance.ua

Збитки України та росії від атак на енергетичну інфраструктуру Сьогодні 19:06 — Енергетика

Збитки України та росії від взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі обчислюються мільярдами доларів. На переговорах у Саудівській Аравії було досягнуто домовленості ці удари тимчасово припинити. Щоправда, у кремлі стверджують, що мораторій на такі атаки діє ще з 18 березня.

Про це пише «Слово і діло».

Збитки української енергетики

Завдавати масованих ударів по українській енергетиці росія розпочала восени 2022 року. У 2022−2023 роках атаки були спрямовані здебільшого на об’єкти електропередачі. У 2024 році росія почала цілеспрямовано бити по об’єктах електрогенерації — теплових електростанціях, гідроелектростанціях та газовій інфраструктурі.

Перед повномасштабною війною встановлена потужність об’єктів електростанцій України становила 56,1 ГВт.

Після повномасштабного вторгнення росія окупувала 18 ГВт генерації, включаючи гідро- та теплоелектростанції, а також найбільшу в Європі атомну електростанцію — Запорізьку.

За три роки росія завдала понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, через що Україна втратила ще 23 ГВт генерації.

Станом на червень 2024 року через значні пошкодження було виведено з ладу 73% енергоблоків ТЕС, а також 20 гідроагрегатів ГЕС.

З урахуванням відновлених об’єктів у розпорядженні України залишається близько 15 ГВт генераційних потужностей. При цьому на піку споживання потрібно 18−19 ГВт. Дефіцит Україна покриває за рахунок імпорту електроенергії із Європи.

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На відновлення енергетичного сектору України, за останньою оцінкою Світового банку, Кабміну, Єврокомісії та ООН, потрібно близько 68 млрд доларів.

Об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії отримали 14,8 млрд доларів збитків, централізованого теплопостачання — 2,5 млрд, нафтовий сектор — 1,7 млрд, газовий сектор — 1,4 млрд.

Збитки від ударів по нафтових об’єктах росії

У росії від ударів України найбільше постраждала нафтова промисловість. У 2022−2023 роках Україна завдавала поодиноких ударів по нафтопереробних заводах та нафтобазах, з 2024 року вони стали систематичними.

Станом на лютий 2025-го у росії пошкоджено близько сотні об’єктів, у тому числі понад 19 НПЗ та близько 40 нафтобаз.

За оцінкою Служби безпеки України, удари завдали російській нафтовій та нафтопереробній галузі збитків майже на 11 млрд доларів з урахуванням недоотриманих доходів.

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«Радіо Свобода» та проєкт Frontelligence Insight, проаналізувавши супутникові знімки, дійшли висновку, що збитки від ударів по російській енергетиці за останні півроку склали мінімум 658 млн доларів.

Згідно з аналізом, щонайменше 67% українських ударів виявилися успішними. Найбільша кількість успішних ударів по об’єктах усередині росії та на окупованих територіях була зафіксована у листопаді 2024 року.

Інфографіка: «Слово і діло»

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