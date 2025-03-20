Що «енергетичне перемирʼя» дасть Україні та рф — Bloomberg Сьогодні 15:15

Що «енергетичне перемирʼя» дасть Україні та рф — Bloomberg

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну українська енергетична інфраструктура піддавалася численним атакам. Під ударами була і російська енергетика.

Як пише Bloomberg , удари мали на меті зашкодити здатності іншої сторони вести війну або послабити рішучість її народу, ускладнивши повсякденне життя. У цьому контексті 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру — якщо цей сценарій таки реалізують — могло б допомогти обом країнам.

Та попри заяви кремля про готовність до «енергетичного перемирʼя», москва продовжує атакувати українську інфраструктуру.

Які об’єкти енергетичної інфраструктури були атаковані за час війни

росія методично атакувала українську енергетику. Російські війська завдали значної шкоди електростанціям і мережам за допомогою ракет і безпілотників. Останнім часом москва зосередила свій вогонь на газовій інфраструктурі.

Для Києва головною ціллю серед обʼєктів країни-агресорки є розгалужена мережа російських нафтопереробних заводів. Україна запускала кілька хвиль атак з використанням багатьох тисяч безпілотників на величезній території Росії — від Московської області до Башкортостану. Нафтові обʼєкти теж піддавалися атакам.

Як «енергетичне перемирʼя» вплине на кожну з країн

Якщо «енергетичне перемирʼя» таки запрацює, росія зіткнеться з меншим ризиком зупинки нафтопереробних заводів через атаки БПЛА у найближчій перспективі. Це важливо, адже зараз її заводи проходять сезонне технічне обслуговування. Крім того, попит на паливо навесні підвищений, бо фермери висаджують посіви.

Припинення російських атак на електростанції України могло б дати українцям перепочинок від відключень електроенергії, хоча вони і були менш серйозними після закінчення найхолоднішої зими. Проте відключення все ще можуть відбуватися на локальному рівні, коли Москва атакує інфраструктуру в деяких містах чи регіонах.

Припинення ударів по енергетиці також могло б допомогти Україні принаймні частково відновити пошкоджені об’єкти. До того ж, Київ виграв би час для проведення щорічного обслуговування атомних електростанцій.

«Перерва в авіаударах може також дозволити Україні збільшити внутрішній видобуток газу і закачати більші обсяги палива в сховища протягом літа — життєво важлива підготовка до наступної зими», — констатує видання.

УНІАН За матеріалами:

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