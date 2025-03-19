В уряді хочуть подвоїти аварійний запас трансформаторів для обленерго — Finance.ua

В уряді хочуть подвоїти аварійний запас трансформаторів для обленерго Сьогодні 11:44 — Енергетика

В уряді хочуть подвоїти аварійний запас трансформаторів для обленерго

Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах, що діє при Міністерстві енергетики України, вирішив збільшити аварійний запас силових трансформаторів у операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) щонайменше удвічі.

Про це йдеться в обґрунтуванні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 386», ухваленої на засіданні комісії у вівторок.

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Згідно з документом, регулятор передбачив можливість для ОСР здійснювати закупівлю відповідних силових трансформаторів, використовуючи, зокрема, кошти інвестиційних та ремонтних програм. У подальшому ОСР мають використовувати такі трансформатори для оперативного виконання робіт з відновлення об’єктів електричних мереж та їхніх складових, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, АТ «Українські розподільчі мережі» («УРМ»), до складу якого входять державні контрольні пакети акцій шести обленерго, внаслідок російських обстрілів втратило близько 50 великих трансформаторів.

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