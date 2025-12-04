Опалювальний сезон в Україні: скільки житлових будинків вже з теплом Сьогодні 05:09 — Енергетика

Опалювальний сезон в Україні: скільки житлових будинків вже з теплом

Станом на 3 грудня в Україні повноцінно триває опалювальний сезон. У роботі перебуває понад 99% котелень. До теплопостачання підключено 99,1% житлового фонду. Також 99,7% соціальних об’єктів по всій країні вже отримують тепло.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук під час брифінгу, передає Суспільне.

Ситуація у прифронтових регіонах

Опалювальний сезон стартував і у прифронтових регіонах. Під час підготовки до зими особливу увагу приділяли забезпеченню критичної та соціальної інфраструктури альтернативними джерелами генерації.

Також із травня було імпортовано близько 4,4 мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону, і на кінець року цей показник має перевищити 5 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад. Так, Кабінет Міністрів встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових областях, спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації та відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності.

