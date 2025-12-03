ЄС досяг угоди щодо правил поступового припинення імпорту російського газу — деталі Сьогодні 10:00 — Енергетика

Сьогодні, 3 грудня, головування Ради та представники Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо регламенту поступового припинення імпорту російського природного газу.

Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

«Цей регламент є центральним елементом дорожньої карти ЄС REPowerEU щодо подолання залежності від російської енергії після того, як росія перетворила постачання газу на зброю, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок» — йдеться в повідомленні.

Регламент запроваджує

Юридично обов’язкову поетапну заборону на імпорт як зрідженого природного газу (ЗПГ), так і трубопровідного газу з росії, з повною забороною з кінця 2026 року та осені 2027 року відповідно.

Це сприятиме досягненню головної мети — створення стійкого та незалежного енергетичного ринку ЄС, одночасно зберігаючи безпеку постачання до ЄС.

Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми повинні покласти край залежності ЄС від російського газу, і його постійна заборона в ЄС — це важливий крок у правильному напрямку. Я дуже радий і пишаюся тим, що нам вдалося так швидко досягти угоди з Європейським парламентом. Це свідчить про нашу відданість зміцненню нашої безпеки та забезпеченню енергопостачання. сказав Ларс Аагаард, міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

Законодавці підтвердили, що імпорт російського трубопровідного газу та СПГ буде заборонено через 6 тижнів після набрання чинності регламентом, зберігаючи при цьому перехідний період для чинних контрактів. Зокрема:

Для короткострокових контрактів на постачання, укладених до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт російського газу застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для ЗПГ та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу.

Щодо довгострокових контрактів на імпорт ЗПГ, заборона застосовуватиметься з 1 січня 2027 року відповідно до 19-го пакету санкцій.

Що стосується довгострокових контрактів на імпорт газу трубопровідним транспортом, заборона набуде чинності 30 вересня 2027 року за умови виконання цільових показників заповнення сховищ, передбачених у регламенті про зберігання газу, та не пізніше 1 листопада 2027 року.

Водночас, шоб зменшити адміністративне навантаження, співзаконодавці домовилися, що ця процедура попереднього дозволу не застосовуватиметься до імпорту з країн, які відповідають певним критеріям. Це основні країни-виробники газу, які експортували понад 5 млрд куб. м природного газу до ЄС у 2024 році та які забороняють або обмежують імпорт російського газу, або країни без будь-якої інфраструктури для імпорту.

На основі постійного моніторингу з боку митних та дозвільних органів Комісія може оновлювати список країн, звільнених від вимог, і, за необхідності, може виключати країни зі списку.

