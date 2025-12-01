0 800 307 555
укр
ОПЕК+ ухвалила остаточне рішення щодо видобутку нафти

Енергетика
43
Організація країн — експортерів нафти та їхніх партнерів має намір дотримуватися планів щодо припинення збільшення видобутку в першому кварталі 2026 року. Рішення було ухвалено на тлі зростаючого надлишку на світових ринках нафти.
Видання Bloomberg пише, що хоча припинення збільшення видобутку свідчить про деяку обережність альянсу після швидкого відновлення видобутку нафти на початку 2025 року, але ринки, як і раніше, на шляху до надлишку «чорного золота» на початку 2026 року, що, ймовірно, чинитиме додатковий тиск на ціни.
«ОПЕК+ вирішила утриматися від дій і зберегти свою поточну стратегію. Послання групи було ясним: стабільність перевершує амбіції в період, коли ринкові перспективи швидко погіршуються», — сказав Хорхе Леон, аналітик консалтингової компанії Rystad Energy AS.
Заморожування виробництва на три місяці дає ОПЕК+ деякий час для оцінки підвищених геополітичних ризиків для поставок від членів організації, а також для відновлення зусиль із припинення війни в Україні.
Крім того, ОПЕК+ схвалила механізм перегляду індивідуальних виробничих потужностей членів організації, що допоможе встановити квоти на 2027 рік.
УНІАН
