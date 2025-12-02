0 800 307 555
Тарифи на розподіл газу для операторів у 2026 році можуть зрости на понад 70%

Енергетика
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує розглянути нові тарифи на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 рік.
Про це повідомляє ExPro.
Тарифи для побутових споживачів залишаються без змін, оскільки в Україні діє мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення.

Як розраховують тарифи

Розрахунки виконані згідно з методикою, у якій враховано звітні дані операторів за попередні роки та прогнозні обсяги розподілу газу на 2026 рік.
У розрахунках ураховано витрати на утримання мереж, технологічні втрати, облік газу, прогнозовані витрати на зарплати, паливно-енергетичні ресурси, обслуговування мереж і капітальні інвестиції для стабільної роботи системи.
Для регіонів зі значним скороченням замовленої потужності розподілу, зокрема у районах, що постраждали від бойових дій, тарифні показники можуть змінюватися залежно від фактичних умов. Механізм передбачає відшкодування витрат і забезпечення стабільного функціонування мереж.

Коли можуть затвердити нові тарифи

НКРЕКП ухвалить рішення після проведення публічного обговорення. Кінцеві тарифи можуть відрізнятися від тих, що оприлюднені зараз.
З метою уникнення різкого підвищення тарифів та забезпечення операторів ресурсами для стабільної роботи мереж пропонується поетапне збільшення вартості послуг з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

Як зміняться тарифи

Найнижчий тариф на розподіл зберігатиметься у Харківської міської філії «Газорозподільних мереж України». Він становитиме 0,65 грн за куб м без ПДВ з 1 січня і 0,78 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня 2026 року. Загальне зростання становитиме 80%.
Найвищий тариф у 2026 році буде у ПрАТ «Гадячгаз». Він становитиме 3,16 грн за куб м без ПДВ з 1 січня і 3,95 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня. Загальне зростання становитиме 98%.
Найбільше зростання очікується у Дніпропетровської філії «Газорозподільних мереж України». Тариф збільшиться до 3,66 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня 2026 року, що у 2,9 раза більше за діючий показник.
Найменше збільшення буде у Закарпатської філії «Газорозподільних мереж України». Тариф зросте до 2,48 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня 2026 року, що на 25% більше за чинний тариф.
У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні планується підвищити на 76% з 1 квітня 2026 року.
