Тарифи на розподіл газу для операторів у 2026 році можуть зрости на понад 70%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує розглянути нові тарифи на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 рік.

ExPro

Тарифи для побутових споживачів залишаються без змін, оскільки в Україні діє мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення.

Як розраховують тарифи

Розрахунки виконані згідно з методикою, у якій враховано звітні дані операторів за попередні роки та прогнозні обсяги розподілу газу на 2026 рік.

У розрахунках ураховано витрати на утримання мереж, технологічні втрати, облік газу, прогнозовані витрати на зарплати, паливно-енергетичні ресурси, обслуговування мереж і капітальні інвестиції для стабільної роботи системи.

Для регіонів зі значним скороченням замовленої потужності розподілу, зокрема у районах, що постраждали від бойових дій, тарифні показники можуть змінюватися залежно від фактичних умов. Механізм передбачає відшкодування витрат і забезпечення стабільного функціонування мереж.

Коли можуть затвердити нові тарифи

НКРЕКП ухвалить рішення після проведення публічного обговорення. Кінцеві тарифи можуть відрізнятися від тих, що оприлюднені зараз.

З метою уникнення різкого підвищення тарифів та забезпечення операторів ресурсами для стабільної роботи мереж пропонується поетапне збільшення вартості послуг з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

Як зміняться тарифи

Найнижчий тариф на розподіл зберігатиметься у Харківської міської філії «Газорозподільних мереж України». Він становитиме 0,65 грн за куб м без ПДВ з 1 січня і 0,78 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня 2026 року. Загальне зростання становитиме 80%.

Найвищий тариф у 2026 році буде у ПрАТ «Гадячгаз». Він становитиме 3,16 грн за куб м без ПДВ з 1 січня і 3,95 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня. Загальне зростання становитиме 98%.

Найбільше зростання очікується у Дніпропетровської філії «Газорозподільних мереж України». Тариф збільшиться до 3,66 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня 2026 року, що у 2,9 раза більше за діючий показник.

Найменше збільшення буде у Закарпатської філії «Газорозподільних мереж України». Тариф зросте до 2,48 грн за куб м без ПДВ з 1 квітня 2026 року, що на 25% більше за чинний тариф.

У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні планується підвищити на 76% з 1 квітня 2026 року.

