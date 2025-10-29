Хто може не оплачувати доставку газу Сьогодні 08:38

Хто може не оплачувати доставку газу

У листопаді 2025 року всі власники житла, підключеного до газових мереж, зобов’язані сплачувати за його доставку. Однак нарахування можна припинити. Розповідаємо, хто може не платити за газ та що для цього потрібно зробити.

Як пояснили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), українці продовжують отримувати окрему платіжку — рахунок за транспортування газу. Навіть якщо споживання відсутнє, документ усе одно надходить і його потрібно сплачувати.

Для багатьох громадян, зокрема пенсіонерів і малозабезпечених сімей, це створює додаткове фінансове навантаження. Проте наразі пільги або знижки на оплату доставки для соціально вразливих категорій не передбачені.

Чому треба платити навіть без споживання

Плата за транспортування газу нараховується автоматично — на підставі самого факту підключення житла до розподільчої мережі. Тобто якщо квартира чи будинок мають активне підключення, платіжка надходитиме незалежно від того, чи користується власник газом.

Ціна на газ

Ціна самого газу для побутових споживачів залишається фіксованою — 7,96 грн за кубометр. Згідно з урядовим рішенням, цей тариф не змінюватиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Водночас мораторій не поширюється на оплату доставки газу — її необхідно сплачувати окремо, і тариф може відрізнятися залежно від регіону.

Як уникнути плати за доставку газу

Єдиний законний спосіб не сплачувати «другу платіжку» — офіційно від’єднатися від газової системи. Для цього потрібно:

Подати письмову заяву до свого оператора газорозподільних мереж із проханням припинити договір. Отримати акт про відключення від газопостачання. Дочекатися приїзду технічних працівників, які фізично перекриють подачу газу або встановлять заглушку.

Після виконання всіх процедур нарахування за доставку припиняється.

Якщо оператор затягує процес або відмовляє у відключенні, споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП — органу, який контролює діяльність газорозподільних компаній.

