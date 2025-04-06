Збитки довкіллю України від війни досягли майже 85 млн євро — Finance.ua

Збитки довкіллю України від війни досягли майже 85 млн євро Сьогодні 09:17

Збитки довкіллю України від війни досягли майже 85 млн євро

Збитки довкіллю України від війни сягнули вже майже 85 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наслідки російської агресії

За словами міністерки Світлани Гринчук, зафіксовано понад 8 тис. кейсів шкоди довкіллю внаслідок бойових дій. У повітря потрапило понад 230 млн тонн вуглецю.

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Вона зауважила, залишається замінованою та забрудненою боєприпасами чверть території України. 850 тис. га лісів знаходяться під окупацією та в зоні бойових дій.

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Держави ЄС брали безпосередню участь у будівництві цього об’єкта, і вони добре розуміють, що таке пошкодження — не тільки про масштабні руйнування та необхідність значного фінансування для їх ліквідації, а й про ядерну небезпеку всього континенту. Наслідки пошкодження довелося ліквідувати майже місяць.

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Єврокомісар з питань навколишнього середовища, водної стійкості і конкурентної циркулярної економіки Єссіка Русвелл запевнила, що Євросоюз продовжить підтримку українських ініціатив з документування збитків та міжнародних судів щодо руйнування довкілля внаслідок бойових дій.

одного трильйона доларів. Нагадаємо, за весь час військової агресії рф , яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати

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