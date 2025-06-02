Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина» — Finance.ua

Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина» Сьогодні 21:21 — Світ

Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина»

Спецоперація «Павутина», яку СБУ провела 1 червня 2025 року, завдала рф збитків на понад $7 мільярдів, знищивши понад 40 російських літаків.

під кодовою назвою «Павутина». Про приблизну вартість збитків повідомила СБУ , а Oboz.ua розібрався, скільки витратила Україна та яка ситуація зараз на біржах. Українські військові провели унікальну за масштабами та ефективністю спецоперацію

Супутникові знімки знищених літаків. СБУ

«Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф», — зазначили в СБУ.

Там також уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була уражена, становить $7 мільярдів.

У результаті ударів по чотирьох російських авіабазах — «Оленья», «Дягілєво», «Іваново» та «Бєлая» — було знищено або виведено з ладу понад 40 літаків стратегічної авіації РФ. За даними СБУ, серед знищених літаків:

Ту-95МС — стратегічний бомбардувальник, вартість якого оцінюється в понад $100 млн;

Ту-22М 3 — далекобійний бомбардувальник, приблизна вартість — $40−50 млн;

— далекобійний бомбардувальник, приблизна вартість — А-50 — літак дальнього радіолокаційного виявлення, вартість — близько $330 млн.

Для проведення операції Україна використала FPV-дрони, вартість яких коливається від $300 до $600 за одиницю. Так, навіть за умови використання кількох сотень дронів загальні витрати на операцію становили не більше кількох сотень тисяч доларів.

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Співвідношення витрат України до завданих росії збитків є безпрецедентним — на кожен витрачений долар припадає понад $10 000 збитків для рф.

Після оприлюднення результатів операції «Павутина» 1 червня 2025 року Московська біржа зазнала значного падіння. Індекс Мосбіржі знизився на 4,5%, досягнувши 2480 пунктів, що стало найнижчим показником за останні два роки. Обсяг торгів зменшився на 25% порівняно з попереднім місяцем.

Як зазначають в СБУ, спецоперація «Павутина», яку СБУ готувала впродовж півтора року, призвела до знищення понад 40 стратегічних літаків рф із мінімальними витратами з боку України. Це спричинило не лише військові, а й значні економічні втрати для росії.

Спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники.

«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами», — наголосив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

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