Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина» — Finance.ua
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Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина»

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Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина»
Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина»
Спецоперація «Павутина», яку СБУ провела 1 червня 2025 року, завдала рф збитків на понад $7 мільярдів, знищивши понад 40 російських літаків.
Про приблизну вартість збитків повідомила СБУ, а Oboz.ua розібрався, скільки витратила Україна та яка ситуація зараз на біржах. Українські військові провели унікальну за масштабами та ефективністю спецоперацію під кодовою назвою «Павутина».
Супутникові знімки знищених літаків. СБУ
Супутникові знімки знищених літаків. СБУ
«Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф», — зазначили в СБУ.
Там також уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була уражена, становить $7 мільярдів.
У результаті ударів по чотирьох російських авіабазах — «Оленья», «Дягілєво», «Іваново» та «Бєлая» — було знищено або виведено з ладу понад 40 літаків стратегічної авіації РФ. За даними СБУ, серед знищених літаків:
  • Ту-95МС — стратегічний бомбардувальник, вартість якого оцінюється в понад $100 млн;
  • Ту-22М3 — далекобійний бомбардувальник, приблизна вартість — $40−50 млн;
  • А-50 — літак дальнього радіолокаційного виявлення, вартість — близько $330 млн.
Для проведення операції Україна використала FPV-дрони, вартість яких коливається від $300 до $600 за одиницю. Так, навіть за умови використання кількох сотень дронів загальні витрати на операцію становили не більше кількох сотень тисяч доларів.
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Співвідношення витрат України до завданих росії збитків є безпрецедентним — на кожен витрачений долар припадає понад $10 000 збитків для рф.
Після оприлюднення результатів операції «Павутина» 1 червня 2025 року Московська біржа зазнала значного падіння. Індекс Мосбіржі знизився на 4,5%, досягнувши 2480 пунктів, що стало найнижчим показником за останні два роки. Обсяг торгів зменшився на 25% порівняно з попереднім місяцем.
Як зазначають в СБУ, спецоперація «Павутина», яку СБУ готувала впродовж півтора року, призвела до знищення понад 40 стратегічних літаків рф із мінімальними витратами з боку України. Це спричинило не лише військові, а й значні економічні втрати для росії.
Спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники.
«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами», — наголосив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
За матеріалами:
Обозреватель
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