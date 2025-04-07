Україна використовуватиме штучний інтелект для опрацювання збитків, які завдала росія — Finance.ua

Україна використовуватиме штучний інтелект для опрацювання збитків, які завдала росія Сьогодні 07:45 — Технології&Авто

Україна використовуватиме штучний інтелект для опрацювання даних задля встановлення точної суми збитків, які завдала росія. Також за допомогою ШІ здійснюватиметься пошук військових злочинців тощо.

Про це під час спілкування зі студентами Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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«Зараз Україна складає реєстр збитків, куди вносяться всі постраждали від російської агресії об’єкти. І ось тут штучний інтелект дійсно може допомогти вирішити це завдання. Він може допомогти також в опрацюванні величезних масивів даних, може допомогти зі встановленням точної суми збитків, з виявленням і пошуком військових злочинців. І ми активно будемо використовувати його в цих цілях», — сказав Єрмак.

Як зазначив керівник Офісу Президента, Світовий банк оцінив збитки, які завдані Україні російською агресією у 524 млрд доларів. Проте, за його словами, ця сума може бути набагато більшою.

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«Станом на сьогодні росія знищила 214 000 об’єктів цивільної інфраструктури. Було повністю знищено 173 тис. житлових будинків, 4 тис. шкіл, тисяча лікарень. Тільки по наших електростанціях було задано з початку війни 773 удари. Було зруйновано 9 тис. об’єктів комунікацій. 173 000 житлових будинків. Це десятки мільйонів квартир», — сказав Єрмак.

Водночас, як додав керівник Офісу Президента, ШІ не зможе замінити мистецтво дипломатії.

«Штучний інтелект може перерахувати всі збитки, завдані України, до копійки. Але переконати весь світ в нашій правоті, переконати відшкодувати збитки і відновити справедливість — це під силу все ж таки тільки людині. Те, що не під силу штучному інтелекту, під силу дипломатам», — сказав Єрмак.

Укрінформ За матеріалами:

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