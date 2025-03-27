Реєстр збитків може відмовити заявникам у компенсації: є 4 випадки — Finance.ua

Реєстр збитків може відмовити заявникам у компенсації: є 4 випадки Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Реєстр збитків може відмовити заявникам у компенсації: є 4 випадки

Після подачі заяви до міжнародного Реєстру збитків, заявникам можуть відмовити лише у чотирьох випадках.

Про це у телеефірі повідомив виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіян Ключковський.

«Всі заяви потрапляють на розгляд секретаріату, а потім на рішення до Ради (Реєстру. — Ред.). Всі заяви будуть розглядатись. Заява може бути відхилена практично лише з чотирьох причин», — зазначив Ключковський.

Так, будуть відхилені ті заяви, в яких йдеться:

про шкоду, завдану не на території України;

завдану до 24 лютого 2022 року;

заяви, які взагалі не стосуються російської агресії проти України;

не мають доказів.

«Окрім того, потрібні хоч якісь елементарні докази, щоб ми розуміли, про що йде мова. Але у будь-якому випадку у заявника буде можливість переподати заяву ще раз», — додав він.

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Нагадаємо, з 19 березня українці зможуть подавати через «Дію» заяви до міжнародного Реєстру збитків за категоріями: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба.

З 12 березня Реєстр збитків для України (RD4U) приймає заяви щодо зникнення безвісти близьких родичів унаслідок розв’язаної росією повномасштабної війни.

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