Реєстр збитків може відмовити заявникам у компенсації: є 4 випадки — Finance.ua
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Реєстр збитків може відмовити заявникам у компенсації: є 4 випадки

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Реєстр збитків може відмовити заявникам у компенсації: є 4 випадки
Реєстр збитків може відмовити заявникам у компенсації: є 4 випадки
Після подачі заяви до міжнародного Реєстру збитків, заявникам можуть відмовити лише у чотирьох випадках.
Про це у телеефірі повідомив виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіян Ключковський.
«Всі заяви потрапляють на розгляд секретаріату, а потім на рішення до Ради (Реєстру. — Ред.). Всі заяви будуть розглядатись. Заява може бути відхилена практично лише з чотирьох причин», — зазначив Ключковський.
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Так, будуть відхилені ті заяви, в яких йдеться:
  • про шкоду, завдану не на території України;
  • завдану до 24 лютого 2022 року;
  • заяви, які взагалі не стосуються російської агресії проти України;
  • не мають доказів.
«Окрім того, потрібні хоч якісь елементарні докази, щоб ми розуміли, про що йде мова. Але у будь-якому випадку у заявника буде можливість переподати заяву ще раз», — додав він.
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Нагадаємо, з 19 березня українці зможуть подавати через «Дію» заяви до міжнародного Реєстру збитків за категоріями: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба.
З 12 березня Реєстр збитків для України (RD4U) приймає заяви щодо зникнення безвісти близьких родичів унаслідок розв’язаної росією повномасштабної війни.
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За матеріалами:
Укрінформ
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