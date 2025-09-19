Нардеп назвав суму збитків для України від початку війни Сьогодні 08:13

Нардеп назвав суму збитків для України від початку війни

Зараз перед Україною стоїть найбільший виклик з 1946 року щодо відновлення країни. Збитки від російської агресії станом на сьогодні складають 589 млрд доларів.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев на форумі прифронтових міст та громад «Стратегічні виміри міст-форпостів».

Яких збитків зазнала Україна з початку війни

Гетманцев заявив, що сьогодні в Україні всі регіони є прифронтовими, адже безпеки нема ніде, бо ворожі дрони та ракети прилітають всюди.

За його словами, зараз перед нашим народом стоїть найбільший виклик з 1946 року щодо відновлення країни.

Збитки в Україні від лютого 2022 року:

589 млрд доларів — збитки України від агресії росії;

13% житла пошкоджено або зруйновано;

2,5 млн домогосподарств постраждало;

4 млн внутрішніх переселенців;

7 млн біженців;

139 тисяч кв. км територій заміновано.

«Саме тому такого рівня завдання не вдасться вирішити жодному регіону окремо, якщо між нами не буде єдності. І тому важливо не відновлювати те, що було до війни. Це неможливо зробити, давайте відверто. А важливо зробити оновлену, нову Україну, сучасну Україну. Збудувати по-новому. І з урахуванням того, що ми маємо виконати таке надважливе завдання і для наших дітей, і для наших онуків», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн.

Масштаб повоєнного відновлення України оцінюється у понад $524 млрдпротягом наступних десяти років. Цю цифру Світовий банк оприлюднив ще в грудні 2024 року. Для порівняння: ця сумамайже утричі перевищує ВВП України.

