Адміністрація Трампа перегляне статус усіх біженців, прийнятих за президентства Байдена

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення провести перевірку всіх біженців, які приїхали в США у період роботи адміністрації Джо Байдена.

Про це йдеться в службовій записці, яку отримали журналісти NBC News

Кого стосується рішення

Планована перевірка може охопити понад 200 тисяч людей, які за останні чотири роки проходили процедуру легальної імміграції. Щоб отримати статус біженця, заявники проходять багаторівневу перевірку, яка зазвичай триває декілька років і починається задовго до в’їзду до США.

Меморандум передбачає «комплексний перегляд і повторне інтерв’ю всіх біженців», прийнятих у період від 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року.

Перевірка охопить також власників грін-карт.

У разі якщо заявник не відповідатиме визначенню біженця за результатами повторного перегляду, оскаржити рішення буде неможливо. Разом зі статусом його може втратити і сім’я, зокрема діти та інші родичі, які отримали дозвіл на проживання на підставі основної заяви.

Політика прийому біженців за нової адміністрації

У перший день роботи адміністрації Трамп підписав указ про призупинення Програми прийому біженців до моменту, доки вона не відповідатиме інтересам США. Документ також наголошував на необхідності гарантувати громадську безпеку та приймати лише тих осіб, які можуть адаптуватися.

У 2026 фінансовому році квота на прийом біженців була знижена до 7500 осіб. Значну частину в межах цієї квоти становлять африканери з Південної Африки та інші групи, яких у США визначили як тих, хто зазнає «незаконної або несправедливої дискримінації».

Оцінки урядових структур

За словами представниці Міністерства внутрішньої безпеки США Тріші Маклафлін, протягом попередніх років збільшення кількості прийнятих осіб могло супроводжуватися меншим рівнем перевірки, що, на її думку, вплинуло на роботу імміграційної системи.

Нагадаємо, раніше Reuters писав , що десятки тисяч українців, які втекли до США від війни, опинилися у ситуації юридичної невизначеності. Адміністрація Дональда Трампа не може остаточно визначити подальшу долю гуманітарної програми, яка дала біженцям можливість жити і працювати у США. Внутрішні дані уряду США, з якими ознайомилося видання станом на 31 березня, свідчать, що через затримки з опрацюванням гуманітарної програми майже 200 тисяч українців можуть втратити свій легальний статус.

Finance.ua з посиланням на Associated Press писав , що адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про суттєве скорочення кількості біженців, яких країна прийматиме у 2026 фінансовому році. Квоту зменшено зі 125 тисяч, встановлених за президентства Джо Байдена, до 7,5 тисячі осіб. Уряд пояснив рішення «гуманітарними міркуваннями» та «національними інтересами».

