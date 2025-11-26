У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів після завершення війни Сьогодні 17:17 — Світ

У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів після завершення війни

Після завершення бойових дій в Україні постане питання про повернення українських шукачів притулку додому. Водночас їх не змушуватимуть залишати ФРН у стислі терміни та без урахування індивідуальних обставин.

Про це заявив директор Управління з питань імміграції Берліна Енгельхард Мазанке в інтерв’ю Укрінформу.

Дія тимчасового захисту в ЄС

Мазанке нагадав, що рішення ЄС про надання захисту українцям продовжене і чинне до березня 2027 року. Він зауважив, що ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація до цього часу.

Також він підкреслив, що не буде дискусій про повернення приблизно 1,3 млн людей протягом короткого періоду. За його словами, цього не станеться в Німеччині незалежно від політичної ситуації. Навіть за умови таких вимог їх практичне впровадження було б неможливим.

Мазанке зазначив, що раніше в Німеччині не було ситуації, коли за такий короткий час приїжджало стільки людей з культурно близької країни. У порівнянні з 2015−2016 роками, коли ФРН приймала біженців переважно із Сирії та інших країн, різниця полягає в тому, що з України приїхали здебільшого жінки середнього віку з професійним досвідом та дітьми, а не чоловіки.

Частка тих, хто залишиться або повернеться

Мазанке утримався від прогнозів щодо того, яка частина українців вирішить залишитися в Німеччині, а яка повернеться в Україну.

Він припустив, спираючись на досвід прийому біженців з Балкан, що розподіл може виявитися приблизно рівним. За його словами, багато залежатиме не стільки від працевлаштування, скільки від родинних обставин.

«Дослідження міграції показали — також у межах ЄС, — що вирішальним чинником для постійного проживання в новій країні після імміграції є не робота, мова чи освіта, а створення нової сім’ї. Основа інтеграції — не так кар’єра, як сім’я», — зазначив Мазанке.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Євросоюз планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році. Про які варіанти для українців може йти мова:

нові статуси проживання — заохочення подаватися на інші дозволи (робота, навчання, сім’я), включно з Blue Card та Single Permit;

добровільне повернення — ознайомчі поїздки, підтримка переїзду, винятки для вразливих, можливість залишитися до кінця навчального року;

інформаційна підтримка — консультації, інформаційні кампанії, підтримка через Unity Hubs;

координація з Україною — обмін даними, оновлення статусів через Платформу солідарності.

Зі свого боку Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення українців з-за кордону. Там наголошують, що примусово повернути громадян не можна, а процес має базуватися на їхньому бажанні. Очікується, що документ буде підготовлено ще в поточному році.

