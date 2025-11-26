0 800 307 555
Ryanair скасовує усі рейси до популярного курорту в Європі

Світ
192
Лоукостер Ryanair оголосив про скасування усіх маршрутів до популярного місця відпочинку — через зростання цін та туристичних податків. Аеропорти припинять обслуговувати в березні 2026 року.
Так, з 29 березня припинить обслуговування аеропортів на Азорських островах та скасує усі рейси туди, повідомляє Express.

Що відомо про скасування рейсів до Азорських островів

Колись авіакомпанія пропонувала шість маршрутів до та з островів, що належать Португалії — зокрема сезонні рейси з Лондону, Лісабону та Порту. А тепер, після скасування усіх рейсів, понад 400 000 пасажирів втратять можливість подорожувати, а вартість перельотів до архіпелагу суттєво підвищиться.
Директор Ryanair заявив, що рішення про скасування рейсів ухвалили через те, що оператор аеропортів Португалії збільшив витрати на аеропорти для компаній на 35% з початку пандемії COVID-19. І ці витрати ще навіть не включають окремий туристичний податок у розмірі 2 євро та екологічні податки ЄС на авіаперельоти, які особливо впливають на короткомагістральні рейси, пише Ryanair Corporate.
Тож у Ryanair заявили, що «розчаровані» тим, що оператор підвищив збори, аби «наповнити свої кишені коштом португальського туризму та робочих місць». Також в компанії закликали уряд Португалії втрутитися, аби зменшити податки та повернути літаки Ryanair на Азорські острови.
«Після 10 років цілорічної діяльності Ryanair один з найвіддаленіших регіонів Європи тепер втратить прямі низькотарифні рейси до Лондона, Брюсселя, Лісабона та Порту через високі аеропортові збори ANA та бездіяльність уряду Португалії», — заявили в авіакомпанії.
За матеріалами:
Телеканал 24
