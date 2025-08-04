ЄС планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році: що далі — Finance.ua

ЄС планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році: що далі Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

ЄС планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році: що далі

Євросоюз планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році. Про які варіанти для українців може йти мова:

Нові статуси проживання — заохочення подаватися на інші дозволи (робота, навчання, сім’я), включно з Blue Card та Single Permit.

Добровільне повернення — ознайомчі поїздки, підтримка переїзду, винятки для вразливих, можливість залишитися до кінця навчального року.

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Інформаційна підтримка — консультації, інформаційні кампанії, підтримка через Unity Hubs.

Координація з Україною — обмін даними, оновлення статусів через Платформу солідарності. Цей план дозволить забезпечити плавний та керований перехід від тимчасового захисту до нових правових статусів або до повернення додому у зрозумілий спосіб.

Нагадаємо, в ЄС у липні 20205 року прийнято важливе рішення для українських біженців щодо продовження тимчасового захисту. Євросоюз також планує прийняти й інші важливі рекомендації для українців, включаючи рішення, що стосуються їхньої інтеграції та сприяння поверненню біженців додому.

Українцям запропонують перейти в інші правові статуси ЄС

Максимальний термін дії TPD становить 3 роки, але Єврокомісія вже продовжувала цей термін на додатковий рік і вирішила зробити це ще раз, щоб «дати можливість країнам-членам підготуватися до скоординованого виходу з тимчасового захисту» відповідно до рекомендацій, які Єврокомісія запропонувала Європейській раді.

Єврокомісія радить надати можливість тим біженцям, які вже інтегрувалися в суспільство приймаючої країни, — вивчили мову, знайшли роботу або здобувають освіту — перейти до відповідних національних статусів держав-членів ЄС.

Це можуть бути види на проживання на основі працевлаштування, освіти, дослідницької діяльності або надання національного статусу довгострокового резидента.

Однак слід врахувати, що наразі такі опції доступні не в усіх країнах, наприклад, в Польщі, не можна подати заяву на отримання карти на підставі проживання, освіти або через отримання статусу довгострокового резидента, якщо людина перебуває лише на підставі тимчасового захисту.

12 жовтня 2025 року як дату поступового запуску Системи в’їзду/виїзду (EES) у країнах Європейського Союзу. Також Єврокомісія визначила як дату поступового запуску Системи в’їзду/виїзду (EES) у країнах Європейського Союзу.

Як працюватиме нова система

EES поступово замінить традиційне штампування паспортів. Система збиратиме біометричні дані мандрівників, зокрема відбитки пальців і зображення обличчя, а також іншу інформацію про подорож. Дані вноситимуться при перетині кордону, що дозволить точніше відстежувати, хто і коли в’їхав чи виїхав із ЄС.

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