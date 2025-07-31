У Європі затвердили дату початку роботи нової системи в’їзду та виїзду з ЄС — Finance.ua
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У Європі затвердили дату початку роботи нової системи в’їзду та виїзду з ЄС

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У Європі затвердили дату початку роботи нової системи в’їзду та виїзду з ЄС
У Європі затвердили дату початку роботи нової системи в’їзду та виїзду з ЄС
Єврокомісія визначила 12 жовтня 2025 року як дату поступового запуску Системи в’їзду/виїзду (EES) у країнах Європейського Союзу.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Зазначається, що це нова технологічна система, що фіксуватиме в електронному вигляді в’їзди та виїзди громадян третіх країн, які подорожують до 29 держав, включно з асоційованими країнами Шенгену.

Як працюватиме нова система

EES поступово замінить традиційне штампування паспортів. Система збиратиме біометричні дані мандрівників, зокрема відбитки пальців і зображення обличчя, а також іншу інформацію про подорож. Дані вноситимуться при перетині кордону, що дозволить точніше відстежувати, хто і коли в’їхав чи виїхав із ЄС.

Навіщо це запроваджують

Основна мета EES — підвищити ефективність контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Завдяки новій системі буде простіше виявляти порушення термінів перебування, а також випадки шахрайства з документами чи особистістю. Система також сприятиме боротьбі з нелегальною міграцією та зміцненню безпеки в Євросоюзі.

Що це означає для мандрівників

Завдяки автоматизованим перевіркам перетин кордону має стати швидшим і зручнішим. Особиста інформація подорожуючих зберігатиметься згідно з найвищими стандартами захисту даних.
Нагадаємо, 18 липня, Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово протягом 6 місяців запустити нову систему цифрового управління кордонами (EES) для в’їзду/виїзду.
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До жовтня у ЄС проводитимуться інформаційні кампанії для підготовки подорожуючих до нових процедур. Особливу увагу приділять аеропортам та іншим прикордонним пунктам.
Регламент ETIAS, прийнятий у 2018 році, встановив плату у розмірі 7 євро. Але, беручи до уваги зростання інфляції з 2018 року та додаткові операційні витрати, пов’язані, наприклад, з новими технічними функціями, інтегрованими в систему, плату буде скориговано до 20 євро за заявку, дійсну протягом трьох років.

Довідка Finance.ua:

  • система EES — частина масштабного пакету «Smart Borders», який передбачає цифровізацію прикордонного контролю;
  • до пакету також входять Європейська система авторизації подорожей (ETIAS) і розширене використання автоматизованих пунктів контролю.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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