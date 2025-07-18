Рада ЄС дає зелене світло поступовому запуску системи в’їзду/виїзду: основні особливості — Finance.ua

Рада ЄС дає зелене світло поступовому запуску системи в’їзду/виїзду: основні особливості Сьогодні 16:00

Рада ЄС дає зелене світло поступовому запуску системи в’їзду/виїзду: основні особливості

Сьогодні Рада ухвалила закон ЄС, який дозволить поступово протягом 6 місяців запустити нову систему цифрового управління кордонами (EES) для в’їзду/виїзду.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Система EES (Європейська система заїзду/виїзду) покращить ефективність та результативність контролю на зовнішніх кордонах ЄС.

Про що йдеться

Нова система цифровим способом реєструватиме в’їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують для короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

Надійний захист наших зовнішніх кордонів життєво важливий для Європейського Союзу. Нова система в’їзду-виїзду допоможе нам забезпечити дотримання громадянами країн, що не входять до ЄС, які подорожують до Європи, наших правил. Це зробить наші кордони безпечнішими, а прикордонні перевірки — ефективнішими. Кааре Дибвад Бек, міністр імміграції та інтеграції ЄС

Мета

Завдяки цій системі відповідні органи, від прикордонників до правоохоронних органів, матимуть доступ до даних, що дозволять перевірити особу громадян третіх країн та інформацію про те, чи дотримуються вони дозволеного періоду перебування в Шенгенській зоні.

В результаті, EES значно зменшить ймовірність шахрайства з особистими даними та перевищення терміну перебування.

Основні особливості:

Нові правила дозволяють тим державам-членам, які бажають впроваджувати ЄЕС поступово протягом 180 днів, зробити це, водночас надаючи іншим можливість розпочати повноцінну експлуатацію системи з першого дня.

Країни ЄС повинні досягти повної реєстрації, включаючи біометричні дані, всіх осіб в EES до кінця шестимісячного періоду.

До кінця перехідного періоду держави-члени також продовжуватимуть вручну ставити штампи у проїзних документах.

Держави-члени можуть повністю або частково призупинити роботу системи EES на певних пунктах пропуску через кордон за виняткових обставин (наприклад, коли інтенсивність руху транспорту призведе до дуже тривалого часу очікування).

Нагадаємо, Регламент про EES, прийнятий у 2017 році, вимагав від усіх держав-членів повноцінно та одночасно розпочати використання EES.

Щоб забезпечити безперебійний запуск EES та сприяти її своєчасному розгортанню в усіх державах-членах, а також через побоювання, що повний запуск системи може становити фактор ризику для стійкості ІТ-системи, Комісія запропонувала поступовий початок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.